Предвестники сердечного приступа, которые появляются за несколько месяцев до него

«Проявив больше внимательности, люди могли бы замечать симптомы сердечного приступа за несколько месяцев до того, как произойдет реальное событие», - приводят в издании слова кардиолога и доктора медицины Саттера Цзи-Цзянь Сюя. Предвестники сердечного приступа проявляются у людей с различной интенсивностью, когда одни могут даже не почувствовать симптом. За несколько месяцев до предполагаемого сердечного приступа могут возникать различные симптомы. Чаще всего пациенты жалуются на боль, давление, стеснение или тяжесть в груди, учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, ощущение нехватки воздуха, одышку и холодный пот.

Кроме того, существует также ряд нетипичных симптомов. Для этой группы характерны следующие состояния: слабость, упадок сил; общее чувство беспокойства, тревоги, паники; состояние неопределенного дискомфорта; боль в спине или животе; потеря энергии и снижение выносливости.