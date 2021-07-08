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Предвестники сердечного приступа, которые появляются за несколько месяцев до него

Сердечный приступ — опасный и угрожающий жизни процесс, при котором возникает нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Чаще всего закупорка происходит из-за образования тромба. Как и многие патологические процессы, предвестники сердечного приступа во время своего развития имеют ряд симптомов, благодаря которым можно распознать болезнь до самого приступа. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум».
Предвестники сердечного приступа, которые появляются за несколько месяцев до него

«Проявив больше внимательности, люди могли бы замечать симптомы сердечного приступа за несколько месяцев до того, как произойдет реальное событие», - приводят в издании слова кардиолога и доктора медицины Саттера Цзи-Цзянь Сюя. Предвестники сердечного приступа проявляются у людей с различной интенсивностью, когда одни могут даже не почувствовать симптом. За несколько месяцев до предполагаемого сердечного приступа могут возникать различные симптомы. Чаще всего пациенты жалуются на боль, давление, стеснение или тяжесть в груди, учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, ощущение нехватки воздуха, одышку и холодный пот.

Кроме того, существует также ряд нетипичных симптомов. Для этой группы характерны следующие состояния: слабость, упадок сил; общее чувство беспокойства, тревоги, паники; состояние неопределенного дискомфорта; боль в спине или животе; потеря энергии и снижение выносливости.

Фото: freepik.com

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