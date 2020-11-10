Предпочитающие грызть орехи мужчины более фертильны

Согласно последним исследованиям, миндаль, фундук и грецкие орехи улучшают качество спермы, повышают количество сперматозоидов и их подвижность. Испанские ученые провели эксперимент: добровольцев разделили на группы, одной из которых добавляли к повседневному рациону горсть орехов, а второй оставили их привычную пищу, без каких-либо добавок. В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у представителей сильного пола, которых кормили орехами, увеличилось количество сперматозоидов, улучшилась их жизнеспособность, подвижность (способность самостоятельно передвигаться) и морфология (длина и размер).

«Данный эксперимент показал, что существуют некоторые чувствительные области эпигенома сперматозоидов, реагирующие на определенную еду, которые могут привести к изменениям в сперме и ее способности к оплодотворению», - приводит слова автора исследования Альберта Салас-Уэтоса издание Daily Mail.

По словам ученых, данный продукт, содержащий омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины группы В, необходимо употреблять регулярно в небольшом количестве тем мужчинам, которые мечтают обзавестись потомством, но по определенным причинам пока не могут это сделать.