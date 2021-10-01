Праздник отменяется? Победившая рак невеста узнала о возвращении болезни прямо в день свадьбы

Впервые Линн диагностировали рак груди, когда ей было 35 лет. Тогда наступили тяжелые времена, ведь женщина в одиночку воспитывала малолетнюю дочь. «Когда у меня диагностировали онкологию, я думала, что умру. Я считала, что болезнь лишила меня шансов встретить кого-то, с кем я могла бы разделить свою жизнь. Это было страшное время», — вспоминает британка. Она перенесла операцию, прошла шесть сеансов химиотерапии в течение пяти месяцев, а следом 15 сеансов лучевой терапии и в результате вышла в ремиссию.

Победив болезнь, Морган посетила мероприятие по сбору средств для исследований рака, где встретила своего будущего мужа, который потерял правую ногу после взрыва бомбы в Афганистане. «Это был один из таких моментов. Я думаю, мы просто должны были встретиться тем вечером. Мы оба сталкивались с большими трудностями в жизни», — поделилась Линн.

Несмотря на печальные новости накануне их свадьбы, молодожены решили не откладывать торжество, а после отправились к врачу. На приеме стало известно, что злокачественные новообразования распространились на легкие и кости, тогда ей назначили лечение препаратом, который блокирует растущие клетки рака.

«Я хочу показать, что с раком можно жить. Благодаря исследованиям и достижениям в лечении я все еще стою на ногах и чувствую себя хорошо. Любовь помогает мне пережить самые трудные времена», — сообщила Линн Морган.