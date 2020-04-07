Пожаловавшаяся на безденежье мама американской девочки-«Бэтмена» начала продавать сувениры в России

О маленькой Луне мы не раз писали. У малышки меланоцитарный невус - огромное родимое пятно на лице, по форме напоминающее «маску Бэтмена». Врачи на родине отказались от хирургического вмешательства, посчитав его опасным. Тогда семья обратилась к краснодарским докторам, которые провели девочке уже несколько операций по удалению врожденного невуса. Вмешательств понадобится еще немало, восстановление тоже небыстрое, но лоб и нос девочки уже практически зажили. Луна остается активным ребенком, хорошо переживает реабилитацию.

Ее мама Кэрол активно ведет свой аккаунт в Instagram, где рассказывает о происходящем. Она не устает благодарить местных врачей. Также рядом с ней находится сейчас бабушка девочки, которая помогает ухаживать за внучкой. Семья разлучена с папой - мужчина остается в Америке, кроме того он потерял работу из-за пандемии коронавируса. Кэрол рассказывает, что они находятся в стесненных материальных обстоятельствах. Чтобы как-то заработать женщина начала продавать через сайт и соцсети кукол и сувениры handmade. Все, кто хочет поддержать семью, могут приобрести их.