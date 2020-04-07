Пожаловавшаяся на безденежье мама американской девочки-«Бэтмена» начала продавать сувениры в России
Фото: Instagram
О маленькой Луне мы не раз писали. У малышки меланоцитарный невус - огромное родимое пятно на лице, по форме напоминающее «маску Бэтмена». Врачи на родине отказались от хирургического вмешательства, посчитав его опасным. Тогда семья обратилась к краснодарским докторам, которые провели девочке уже несколько операций по удалению врожденного невуса. Вмешательств понадобится еще немало, восстановление тоже небыстрое, но лоб и нос девочки уже практически зажили. Луна остается активным ребенком, хорошо переживает реабилитацию.
Ее мама Кэрол активно ведет свой аккаунт в Instagram, где рассказывает о происходящем. Она не устает благодарить местных врачей. Также рядом с ней находится сейчас бабушка девочки, которая помогает ухаживать за внучкой. Семья разлучена с папой - мужчина остается в Америке, кроме того он потерял работу из-за пандемии коронавируса. Кэрол рассказывает, что они находятся в стесненных материальных обстоятельствах. Чтобы как-то заработать женщина начала продавать через сайт и соцсети кукол и сувениры handmade. Все, кто хочет поддержать семью, могут приобрести их.
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🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Привет всем, мои русские друзья! Я получаю много сообщений , спрашивающих о нас в это очень трудное время в мире. Слава Богу, мы в Краснодаре и мы не вернемся в США до момента полной нормализации ситуации - там очень высокий риск заражения коронавирусом и я не могу рисковать жизнью нашего ребенка 🙏🏽♥️ И из-за этой всемирной пандемии отец Луны не может работать, а расходы очень высоки ... аренда, еда и т.д 😟 Я продаю некоторые фирменные сувениры от Луны, которые мы сделали специально для русских людей, которые всегда были так добры к нам .... матрешки и брелки с русским флагом ♥️ Если вам интересно, отправьте мне личное сообщение тут с вашими координатами , чтобы я могла отправить вам посылку почтой! Еще раз спасибо, Россия !!! Это место, в котором мы так любим и чувствуем себя в безопасности. ♥️♥️♥️♥️ 1200 рублей за куклу 600 рублей за брелок в форме матрешки. 800 рублей брелок с русским флагом. 300 мини расческа с зеркалом 400 рублей -фирменная футболка
«Я продаю некоторые фирменные сувениры от Луны, которые мы сделали специально для русских людей, которые всегда были так добры к нам .... матрешки и брелки с русским флагом. Если вам интересно, отправьте мне личное сообщение, чтобы я могла отправить вам посылку почтой! Еще раз спасибо, Россия!!! Это место, в котором мы так любим и чувствуем себя в безопасности», - пишет русским поклонникам девочки Кэрол. Цены на сувениры - от 300 до 1200 рублей.
Фото: Instagram
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