Позаботится о психике и не только: почему человеку полезно жить с котом

В свою очередь, сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний доказали, что кошки могут защитить детей от астмы и аллергии, поскольку позволяют снизить чувствительность к шерсти, пыльце и пыли. Для этого присутствие животного необходимо с самого рождения ребенка, пишет «Доктор Питер».

Вдобавок питомец действительно может снять боль, способствовать заживлению ран, сращиванию переломов, укреплению костей, снижению воспалений в суставах, нормализации пульса, повышению иммунитета и укреплению нервной системы. Дело в низкочастотных вибрациях на уровне 20-120 Герц, что создают кошки во время мурлыканья.