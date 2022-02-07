Позаботится о психике и не только: почему человеку полезно жить с котом
Однако кошки лечат не только морально, но и физически. Это подтверждают различные исследования, в ходе которых выяснено, что люди, имеющие домашних животных, проживают на 5-10 лет больше, чем те, у кого их нет. Продолжительность жизни увеличивается из-за способности питомцев снижать тревогу и стресс, благодаря чему нормализуется давление и снижается уровень холестерина в крови. Также ученые из Университета Миннесоты выяснили, что проживание с кошками снижает риск сердечного приступа и инсульта на 30%.
В свою очередь, сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний доказали, что кошки могут защитить детей от астмы и аллергии, поскольку позволяют снизить чувствительность к шерсти, пыльце и пыли. Для этого присутствие животного необходимо с самого рождения ребенка, пишет «Доктор Питер».
Вдобавок питомец действительно может снять боль, способствовать заживлению ран, сращиванию переломов, укреплению костей, снижению воспалений в суставах, нормализации пульса, повышению иммунитета и укреплению нервной системы. Дело в низкочастотных вибрациях на уровне 20-120 Герц, что создают кошки во время мурлыканья.
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