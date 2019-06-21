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Поза, в которой вы спите, расскажет о вашем характере гораздо больше, чем вы думали

Психолог и эксперт по языку тела Аннабель Найт в течение долгого времени изучала данный вопрос и выявила шесть основных поз для сна, которые могут рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете.

Эксперт Аннабель Найт уверена, что стоит присмотреться к спящему человеку, как можно выяснить его сильные (и слабые) стороны, привычки и предпочтения. И чтобы выяснить о себе что-то новое, попросите ваших близких понаблюдать, в какой позе вы чаще всего спите, а затем сравните с тем, что предлагают специалисты, как сообщает британское издание Daily Mail.

По струнке смирно

Позу «солдата» выбирают сильные личности, предпочитающие распланировать всю свою жизнь и в дальнейшем уже не сворачивать с намеченного пути. Они очень требовательны не только к окружающим, но и, в первую очередь, к самим себе.

Вытянувшись на боку

Эта поза «бревно» свойственна позитивным, дружелюбным, немного наивным и спокойным людям. Они стараются не ввязываться в авантюры, но при этом верят практически всему, что им говорят.

Раскинувшись, как звезда

Эти люди очень общительны и предпочитают всегда находиться в центре внимания. Они очень уверены в себе, поэтому в первую очередь полагаются на собственное мнение, а не на то, что о них думают (и говорят) окружающие.

В позе эмбриона

По мнению эксперта, женщины чаще выбирают для сна эту позу, нежели мужчины. Они очень мнительны, подвержены навязчивым мыслям, излишней тревожности и ставят под сомнение все, что бы им ни говорили. С другой стороны, подобным образом они хотят защититься от жизненных трудностей и почувствовать себя в безопасности.

На животе, уткнувшись в подушку

Уверенные в себе личности, предпочитающие все держать под контролем, предпочитают спать на животе, подложив руки под голову (или обняв подушку). Они честно выполняют свою работу, открыто говорят о своих желаниях и от окружающих требуют максимальной искренности и уважения.

В позе беззаботного младенца

Несмотря на обманчивое название и относительную открытость таких личностей, на самом деле они себе на уме, отличаются особой циничностью и упрямством. Если уж решили что-то сделать, то не свернут с намеченного пути, пока не исполнят задуманное. Они легко заводят дружбу, но свои желания ставят выше общественных.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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