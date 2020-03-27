Поза не имеет значения: какие еще мифы о зачатии пора развенчать

Вокруг процесса зачатия и последующей беременности сложилось множество мифов. Верят им пары, которые по той или иной причине не могут стать родителями. Некоторые женщины годами ходят к врачу, сдают массу анализов, перечитывают на форумах народные способы забеременеть - и все бестолку. Гинекологи предупреждают: не наступающая в течение года беременность (при наличии регулярной половой жизни) - это нормально.

Тем временем бразильские ученые развенчали ряд мифов о зачатии. Например, поза, в которой супруги занимаются сексом, не имеет значения. Женщине не нужно после полового акта лежать, задрав ноги. Наличие или отсутствие оргазма не влияет на процесс оплодотворения яйцеклетки, пишет издание RBGO Gynaecology&Obstetrics.

Также на возможность стать родителями не оказывает никакого значения рацион пары в день зачатия и какое белье носит мужчина. Занятия сексом по лунному календарю и вовсе вызывают у ученых скептическую улыбку.

А вот в чем сходятся многие специалисты: зачастую женщине мешает забеременеть зацикленность на теме материнства. Нередко долгожданная беременность наступает, когда пара мысленно «отпустила» эту тему.