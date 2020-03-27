passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Поза не имеет значения: какие еще мифы о зачатии пора развенчать

Народные способы поскорей забеременеть не имеют под собой научного обоснования - им не стоит доверять, уверены ученые.

Вокруг процесса зачатия и последующей беременности сложилось множество мифов. Верят им пары, которые по той или иной причине не могут стать родителями. Некоторые женщины годами ходят к врачу, сдают массу анализов, перечитывают на форумах народные способы забеременеть - и все бестолку. Гинекологи предупреждают: не наступающая в течение года беременность (при наличии регулярной половой жизни) - это нормально.

Тем временем бразильские ученые развенчали ряд мифов о зачатии. Например, поза, в которой супруги занимаются сексом, не имеет значения. Женщине не нужно после полового акта лежать, задрав ноги. Наличие или отсутствие оргазма не влияет на процесс оплодотворения яйцеклетки, пишет издание RBGO Gynaecology&Obstetrics.

Также на возможность стать родителями не оказывает никакого значения рацион пары в день зачатия и какое белье носит мужчина. Занятия сексом по лунному календарю и вовсе вызывают у ученых скептическую улыбку.

А вот в чем сходятся многие специалисты: зачастую женщине мешает забеременеть зацикленность на теме материнства. Нередко долгожданная беременность наступает, когда пара мысленно «отпустила» эту тему.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!