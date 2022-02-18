Повышенный витамин D может привести к почечной недостаточности

«Цель исследования — проинформировать более широкую аудиторию о том, что витамин D в больших дозах у пациентов с нормальным уровнем витамина D в сыворотке крови может привести к интоксикации. Общественность должна знать, что прием большего количества витамина, чем рекомендуется, не обязательно приводит к дополнительной пользе», — прокомментировал ведущий автор отчета Борн Огюст из Университета Торонто.

Самостоятельное назначение себе различных витаминов, минералов и микроэлементов приводит к грустным последствиям. Переизбыток их количества иногда даже вреднее, чем недостаток. Так, из-за повышенного витамина D может возникнуть почечная недостаточность.