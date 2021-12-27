Повышенная слабость, кровянистые выделения и другие признаки рака желудка

По словам врача, поводом для беспокойства становятся повышенная слабость и утомляемость, то есть человек даже после сна наблюдает отсутствие сил. Также длительная потеря аппетита и чувство дискомфорта в эпигастрии (проекции желудка).

«Если говорить о раке желудка, есть так называемые малые симптомы Савицкого — это сочетание немотивированной слабости, утомляемости, депрессии со снижением аппетита, похудением, явления желудочного дискомфорта, чувство насыщения после незначительного приёма пищи», — рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Максим Астраханцев.

Кроме того, о заболевании особенно на поздних стадиях свидетельствуют кровянистые и слизистые выделения при мочеиспускании и дефекации. При обнаружении данного недуга требуется незамедлительное обращение к врачу.

Между тем сегодня существует возможность заранее определить предрасположенность к онкологии. Для этого следует пройти ряд молекулярно-генетических исследований. По их результатам выявляется риск онкологии в конкретной системе организма.

Помимо тестирования на предрасположенность важно соблюдать комплекс профилактических мер. То есть необходимо придерживаться правильного питания, активного образа жизни, отказаться от вредных привычек и вовремя лечить любые хронические инфекции.