Повод насторожиться: тошнота после еды и другие ранние признаки рака желудка

В первую очередь человека в возрасте старше 45 лет должно насторожить отсутствие онкоскрининга — комплекса мероприятий, созданных с целью раннего обнаружения бессимптомного течения онкологических заболеваний.

По словам специалиста, при раке желудка могут измениться вкусовые предпочтения или появиться тошнота и рвота после приема пищи, также возникает ощущение кома в нижнем отделе пищевода в зависимости от локализации и нарушается прохождение еды.

«Еще один признак рака желудка — желудочные кровотечения, когда кал становится черным, как деготь. Кровь переваривается вместе с едой и выходит. Это уже тяжелое состояние, когда требуется срочная госпитализация в больницу», — сообщает Рустем Топузов в беседе с изданием «Доктор Питер».

Онколог-хирург заявил, если нет причин для резкого снижения веса, например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. При этом потеря веса считается одним из признаков, возникающих далеко не на ранних стадиях. Кроме того, данные признаки свойственны не только опухоли желудка, но и другим видам рака.

Согласно статистике, в России среди часто встречаемых опухолей рак желудка занимает 9,1% случаев у мужчин и 5,8% у женщин.