Потерю обоняния назвали симптомом неизлечимой болезни
Как уточнило издание со ссылкой на данные Фонда Паркинсона, ученые установили: люди с подобным диагнозом рассказывали, что за несколько лет до развития недуга у них сильно менялось обоняние — запахов не чувствовали около 90%.
Как уточнили пациенты, у некоторых потеря обоняния наблюдалась за десять лет до того, как был поставлен диагноз. Медики объяснили, что фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и более, значит потерю обоняния могли списывать на другие заболевания. Как считают эксперты, гипосмия может помочь выявить недуг на ранней стадии.
Ученые также смогли выяснить, почему при болезни Паркинсона возникает именно такой симптом. По их словам, болезнь может начинаться в обонятельной луковице, контролирующей обоняние части мозга, а также кишечнике. Исследователи считают, что в этих органах образовываются сгустки альфа-синуклеина, которые после этого мигрируют в другие части мозга.
Болезнь Паркинсона — медленно развивающаяся и неизлечимая патология центральной нервной системы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя.
Фото: pixabay.com
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