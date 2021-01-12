Потерю обоняния назвали симптомом неизлечимой болезни

Как уточнило издание со ссылкой на данные Фонда Паркинсона, ученые установили: люди с подобным диагнозом рассказывали, что за несколько лет до развития недуга у них сильно менялось обоняние — запахов не чувствовали около 90%.

Как уточнили пациенты, у некоторых потеря обоняния наблюдалась за десять лет до того, как был поставлен диагноз. Медики объяснили, что фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и более, значит потерю обоняния могли списывать на другие заболевания. Как считают эксперты, гипосмия может помочь выявить недуг на ранней стадии.