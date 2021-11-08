Потеря обоняния и вкуса больше не главные признаки: как изменились симптомы COVID-19

Об этом рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30-50% случаев в дебюте болезни стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — сообщила специалист.

Пшеничная отметила, что вирус способен размножаться в кишечнике даже после выздоровления пациента. Иногда его можно обнаружить даже спустя несколько месяцев.