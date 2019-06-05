Постоять на одной ноге, присесть на стул и еще 10 легких способов проверить свое здоровье самостоятельно

Британское издание Daily Mail опубликовало подборку исследований с советами о том, как самостоятельно проверить дома те или иные аспекты своего здоровья.

Сразу оговоримся, что ни один из способов не должен рассматриваться как замена профессиональной медицинской консультации. В случае тревожных симптомов обращайтесь к лечащему врачу.

1. Посчитать родинки

Ученые считают, что люди с более чем 100 родинками подвержены большему риску развития меланомы — самого опасного рака кожи. Но как пересчитать их все на своем теле? Достаточно лишь обратить внимание на правую руку. Учитываем только родинки диаметром не менее 2 мм. Ученые подсчитали, что у тех, у кого более 11 родинок на правой руке, вероятно, было более 100 родинок на теле; у людей с семью родинками на руке — около 50 на всем теле. Оценка 11 или более указывает на то, что у вас риск развития меланомы может быть в пять раз выше, чем у обычных людей. Но это еще не повод паниковать. Обратитесь к врачу.

2. Постоять на одной ноге

Было показано, что продолжительность времени, в течение которого вы можете стоять на одной ноге, является простым способом предсказать, насколько хорошо вы будете стареть — и даже предсказать риск инсульта или деменции. Исследование, опубликованное в журнале Stroke в 2015 году, показало, что неспособность стоять на одной ноге более 20 секунд была связана с повышенным риском «тихого» инсульта — это крошечные мозговые кровотечения, которые не вызывают симптомов, но повышают риск обширного инсульта и слабоумия. Джон Брюер, профессор прикладной спортивной науки в Новом университете Бакингемшира, полагает, что люди в возрасте 40, 50 или 60 лет должны иметь возможность балансировать на одной ноге — с открытыми глазами — в течение одной минуты.

3. Взять бутылку с горячей водой

Дипломированный физиотерапевт Зои Берч рекомендует простую проверку на характер боли, которую вы испытываете. Возьмите грелку или просто бутылку с теплой водой и приложите на несколько минут к болезненному месту. Если от тепла боль уменьшается, то это говорит о мышечном напряжении, а не о травме (такой как сдавленный нерв).

4. Сделать ремень

Индекс массы тела (ИМТ) может быть ошибочным способом оценки вашего веса, так как он не учитывает мышечную массу и то, где именно накапливается жир.

Доктор Маргарет Эшвелл, ученый и исследователь в области питания, рекомендует другой легкий тест.

Измерьте свой рост, сложите сантиметр вдвое и оберните вокруг талии.

Если нить не обхватит вашу талию, это означает, что у вас, вероятно, скопились излишки висцерального жира. По словам доктора Эшвелла, более высокий уровень висцерального жира является предупреждающим признаком того, что вы можете подвергаться повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

5. Подняться по лестнице

В 2016 году исследователи из Университета Алабамы попросили 362 пациента, которым предстояла плановая операция на брюшной полости, спуститься и затем подняться по лестнице (семь шагов в каждую сторону). Те, у кого после операции не было никаких осложнений, завершили ее за 15 секунд; тем, кому потребовалось более 25 секунд, потребовалось дополнительно 3,5 дня в больнице.

Ник Маркхэм, хирург-консультант и представитель Королевского колледжа хирургов, говорит: «Если в обычной жизни у вас недостаточная физическая активность, то во время операции ваше сердце и легкие сталкиваются с проблемой, к которой они не привыкли. И это может повлиять на исход операции. Поэтому чем чаще вы тренируетесь, тем лучше подготовлены в том числе и к таким нагрузкам».

6. Пройдите тест на деменцию

Хотя не существует единственного теста, который может диагностировать формы деменции, самоуправляемый герокогнитивный экзамен (или тест SAGE) является полезной проверкой в ​​среднем возрасте. Деменция — это старческое слабоумие. Пройдите тест по адресу: sagetest.osu.edu