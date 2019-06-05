Постоять на одной ноге, присесть на стул и еще 10 легких способов проверить свое здоровье самостоятельно

Британское издание Daily Mail опубликовало подборку исследований с советами о том, как самостоятельно проверить дома те или иные аспекты своего здоровья.
Сразу оговоримся, что ни один из способов не должен рассматриваться как замена профессиональной медицинской консультации. В случае тревожных симптомов обращайтесь к лечащему врачу.
1. Посчитать родинки
Ученые считают, что люди с более чем 100 родинками подвержены большему риску развития меланомы — самого опасного рака кожи. Но как пересчитать их все на своем теле? Достаточно лишь обратить внимание на правую руку. Учитываем только родинки диаметром не менее 2 мм. Ученые подсчитали, что у тех, у кого более 11 родинок на правой руке, вероятно, было более 100 родинок на теле; у людей с семью родинками на руке — около 50 на всем теле. Оценка 11 или более указывает на то, что у вас риск развития меланомы может быть в пять раз выше, чем у обычных людей. Но это еще не повод паниковать. Обратитесь к врачу.
2. Постоять на одной ноге
Было показано, что продолжительность времени, в течение которого вы можете стоять на одной ноге, является простым способом предсказать, насколько хорошо вы будете стареть — и даже предсказать риск инсульта или деменции. Исследование, опубликованное в журнале Stroke в 2015 году, показало, что неспособность стоять на одной ноге более 20 секунд была связана с повышенным риском «тихого» инсульта — это крошечные мозговые кровотечения, которые не вызывают симптомов, но повышают риск обширного инсульта и слабоумия. Джон Брюер, профессор прикладной спортивной науки в Новом университете Бакингемшира, полагает, что люди в возрасте 40, 50 или 60 лет должны иметь возможность балансировать на одной ноге — с открытыми глазами — в течение одной минуты.
3. Взять бутылку с горячей водой
Дипломированный физиотерапевт Зои Берч рекомендует простую проверку на характер боли, которую вы испытываете. Возьмите грелку или просто бутылку с теплой водой и приложите на несколько минут к болезненному месту. Если от тепла боль уменьшается, то это говорит о мышечном напряжении, а не о травме (такой как сдавленный нерв).
4. Сделать ремень
Индекс массы тела (ИМТ) может быть ошибочным способом оценки вашего веса, так как он не учитывает мышечную массу и то, где именно накапливается жир.
Доктор Маргарет Эшвелл, ученый и исследователь в области питания, рекомендует другой легкий тест.
Измерьте свой рост, сложите сантиметр вдвое и оберните вокруг талии.
Если нить не обхватит вашу талию, это означает, что у вас, вероятно, скопились излишки висцерального жира. По словам доктора Эшвелла, более высокий уровень висцерального жира является предупреждающим признаком того, что вы можете подвергаться повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
5. Подняться по лестнице
В 2016 году исследователи из Университета Алабамы попросили 362 пациента, которым предстояла плановая операция на брюшной полости, спуститься и затем подняться по лестнице (семь шагов в каждую сторону). Те, у кого после операции не было никаких осложнений, завершили ее за 15 секунд; тем, кому потребовалось более 25 секунд, потребовалось дополнительно 3,5 дня в больнице.
Ник Маркхэм, хирург-консультант и представитель Королевского колледжа хирургов, говорит: «Если в обычной жизни у вас недостаточная физическая активность, то во время операции ваше сердце и легкие сталкиваются с проблемой, к которой они не привыкли. И это может повлиять на исход операции. Поэтому чем чаще вы тренируетесь, тем лучше подготовлены в том числе и к таким нагрузкам».
6. Пройдите тест на деменцию
Хотя не существует единственного теста, который может диагностировать формы деменции, самоуправляемый герокогнитивный экзамен (или тест SAGE) является полезной проверкой в среднем возрасте. Деменция — это старческое слабоумие. Пройдите тест по адресу: sagetest.osu.edu
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
7. Дотянитесь до носков
Сядьте на пол, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги прямо перед собой, и медленно постарайтесь тянуться к пальцам ног, сгибаясь в талии. Этот сидячий тест может показать, насколько гибкие (или нет) у вас артерии.
С возрастом артерии становятся жестче. Это означает, что крови не так легко перемещаться по всему телу, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта. Хорошая новость заключается в том, что другие исследования в 2015 году показали, что мужчины среднего возраста, которые делали по 30 минут в день упражнения на мягкую статическую растяжку на основные группы мышц пять раз в неделю в течение месяца, наблюдали значительное снижение жесткости артерий.
8. Измеряйте пульс
Сядьте на стул, затем встаньте и сядьте, повторяя в течение полной минуты, используя тиканье часов, чтобы контролировать свою скорость.
«Двигайтесь раз в секунду: вверх, затем вниз», — говорит профессор Брюер. «Сделайте это в течение одной минуты, а затем сразу измерьте частоту пульса в течение 30 секунд».
Умножьте эту цифру на два, чтобы получить частоту восстановления вашего пульса в минуту.
Разница между этой цифрой и вашим сердечным ритмом в состоянии покоя дает представление о вашем общем уровне физической подготовки.
Хороший результат — разница от 20 до 30 ударов в минуту, а плохой — 40 и выше. «Это признак того, что вам нужно делать больше упражнений», — говорит профессор Брюер.
9. Проверьте слух
Многие люди даже не догадываются, что у них проблемы со слухом. Для проверки ответьте себе на 5 вопросов:
— Часто ли вы прибавляете громкость телевизора или радио, когда заходите в комнату?
— Склонны ли вы думать, что другие люди бормочут?
— Трудно ли вам следить за разговором в людной комнате?
— Приходится ли делать усилие, чтобы услышать собеседника по телефону?
— Бывает ли такое, что иногда вы не слышите звонок в дверь?
Если ответ на любой из этих вопросов «да », это может означать, что у вас есть проблема, и вам необходимо проверить слух.
10. Садитесь и вставайте на одной ноге
Начните садиться в кресло, а затем переместите вес на одну ногу и встаньте на одной ноге, а потом сядьте в кресло, используя одну ногу (вторая подогнута). Сколько раз вы сможете присесть и встать на одной ноге? Нет какой-то установленной нормы, но если вы с трудом делаете всего пару приседаний — это повод потренировать этот навык.
Когда вы становитесь старше, способность вставать со стула становится единственным определяющим фактором сохранения вашей независимости — и сила в мышцах ваших ног является ключом к этому.
11. Тренировка мышц тазового дна
Это поможет от недержания в пожилом возрасте. Рекомендуется и мужчинам, и женщинам. Нужно сжимать одновременно анус и влагалище. Чтобы проверить, насколько хорошо у вас работают эти мышцы, поместите большой палец во влагалище, прижмите его к одной стенке и попробуйте сжать. Но не пытайтесь проводить «тренировку», пытаясь остановить мочеиспускание — это неверный подход.
12. Проверка качества сна
По словам доктора Нейла Стэнли, независимого исследователя сна и автора книги «Как хорошо спать», если с 11 до полудня вы чувствуете себя бодрым и сосредоточенным, вы выспались. Если вы все еще чувствуете сонливость в этот час, значит, вы недостаточно спали — или у вас есть другие проблемы со сном.
Он добавляет: «Стоит отметить, что есть разница между чувством усталости и сонливости. Часто мы говорим, что устали, но мы имеем в виду, что мы сыты по горло, перегружены работой или сталкиваемся со слишком многими задачами. Но это психологическая усталость; это не обязательно означает, что вам нужно больше спать».
Можете провести еще один тест. Лягте днем в темной комнате и заведите будильник на 15 минут. Если вы заснете в течение пяти минут, вы сильно лишены сна; десять минут — повод для беспокойства; через 15 минут и более — с вами все в порядке.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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