Постоянное возбуждение с внезапной разрядкой от кочек на дороге и звуков скрипки: женщина рассказала о редком заболевании

Постоянное расстройство генитального возбуждения (PGAD) привело к тому, что женщине надоела ее жизнь и вынужденное «отшельничество», сообщает британское издание Daily Mail.

Состояние, вызванное повреждением нерва между влагалищем и задним проходом, сбило с толку врачей, которые признались, что не знают, как это вылечить. 61-летняя Мария говорит, что ей кажется, что она «сидит на гнезде муравьев» большую часть времени — «и в этом нет ничего сексуального».

«Я просто не знаю, что с этим делать. Возбуждение присутствует большую часть дня, и оно не пропадает. А потом из-за какой-то ситуации внезапно наступает разрядка — и это полномасштабный оргазм», — рассказала Мария.

Такие рутинные действия, как проезд через выбоину, турбулентность самолета или поездка на эскалаторе, могут быть достаточными, чтобы вызвать оргазм у Марии. Также Мария рассказала, что у нее были оргазмы от вибраций, вызванных игрой на скрипке.

Из-за этого состояния женщине пришлось отказаться от волонтерства, которое предполагает поездки.