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Постоянное возбуждение с внезапной разрядкой от кочек на дороге и звуков скрипки: женщина рассказала о редком заболевании

Генитальная патология вызывает у женщины неконтролируемые оргазмы, когда она едет в лифте или на дороге встречается яма.

Постоянное расстройство генитального возбуждения (PGAD) привело к тому, что женщине надоела ее жизнь и вынужденное «отшельничество», сообщает британское издание Daily Mail.

Состояние, вызванное повреждением нерва между влагалищем и задним проходом, сбило с толку врачей, которые признались, что не знают, как это вылечить. 61-летняя Мария говорит, что ей кажется, что она «сидит на гнезде муравьев» большую часть времени — «и в этом нет ничего сексуального».

«Я просто не знаю, что с этим делать. Возбуждение присутствует большую часть дня, и оно не пропадает. А потом из-за какой-то ситуации внезапно наступает разрядка — и это полномасштабный оргазм», — рассказала Мария.

Такие рутинные действия, как проезд через выбоину, турбулентность самолета или поездка на эскалаторе, могут быть достаточными, чтобы вызвать оргазм у Марии. Также Мария рассказала, что у нее были оргазмы от вибраций, вызванных игрой на скрипке.

Из-за этого состояния женщине пришлось отказаться от волонтерства, которое предполагает поездки.

Состояние Марии развилось после гинекологического мазка в сентябре 2017 года. И в следующем месяце она впервые начала испытывать симптомы, которые в конечном итоге были бы диагностированы как PGAD. Она пробовала гели для онемения, физиотерапию тазового дна и инъекции стероидов прямо в клитор, но ни один из этих методов не помог. Мария еще могла сделать инъекцию ботокса, но опасается, что это может привести к недержанию мочи.

Департамент здравоохранения Глазго оспорил утверждение Марии о том, что ущерб был причинен тестом на мазок. Ведомство отказалось направить ее за границу на лечение, вместо этого отправив ее в Лондон, где есть врачи-специалисты. Сейчас она надеется, что врачи в Лондоне смогут ей наконец помочь.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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