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Последние желания мужчины, которому осталось жить несколько месяцев

Человек, которому сказали, что ему осталось жить всего несколько месяцев, составил список последних желаний, чтобы «сохранить позитив».

38-летний британец Карл Батлер болен с рождения — у него серьезные проблемы с сердцем. Несколько недель назад врачи сказали ему, что они уже не могут ему помочь и теперь он будет получать только паллиативную помощь, сообщает британское издание BBC News.

Изначально вообще не предполагалось, что он проживет более шести месяцев, признался Карл Батлет: все его детство прошло в бесконечных операциях.

Однако серьезных ухудшения у него начались 8 лет назад, после 30. А год назад после коллапса он начал составлять свой список последних желаний. Карл никогда не был женат, а сам воспитывался в приемной семье. Сейчас он повсюду передвигается с кислородным баллоном.

Он сказал, что надеется достичь своих последних желаний с помощью своих друзей, включая поездку в Италию, парижский Диснейленд, фестиваль Latitude и мюзикл в Уэст-Энде, но верхняя строчка его списка — это побывать на игре «Манчестер Юнайтед» (эта мечта уже сбылась).

«В основном это опыт просмотра большой игры и ощущения себя частью толпы», — сказал он. Карл также мечтает покататься на Aston Martin, Ferrari или даже в фургоне в стиле хиппи, что «звучит глупо, но будет весело».

Мистер Батлер сказал, что его самая большая амбиция в жизни состояла в том, чтобы устроиться на работу, пока он был еще в состоянии, поэтому он даже не думал о каких-то других желаниях.

Два года назад он был назначен консультантом Министерства здравоохранения Англии по вопросам обучения людей с ограниченными возможностями и недавно получил награду «за неустанные усилия». В частности он помог организовать вечеринку в ночном клубе его родного города Ипсуича для людей с нарушениями обучения и проблемами психического здоровья.

«Я не хочу, чтобы люди меня жалели - я всегда старался изменить ситуацию и изменить жизнь других людей, и именно это побуждает меня оставаться позитивным».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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