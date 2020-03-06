passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Последние новости о коронавирусе: число заболевших растет, в Москве введен режим повышенной готовности

Власти стран по всему миру предпринимают меры, чтобы вспышка не переросла в эпидемию. В Индонезии больных решено эвакуировать на необитаемый остров, в России работодателей обязали измерять температуру у сотрудников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вряд ли удастся избежать новых случаев заболевания в Москве, ведь ежедневно в столицу прилетают тысячи людей со всего мира, а закрыть границы не представляется возможным. Из-за угрозы распространения вируса отменяются массовые мероприятия. Ежегодный Петербургский международный экономический форум уже отменен — он должен был пройти с 3 по 6 июня. Под угрозой переноса летние Олимпийские игры в Токио. Что конкретно означает режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса? Так, все граждане, которые посещали места распространения COVID-19, должны сообщить об этом на горячую линию, обратиться за медицинской помощью и оставаться на дому в режиме изоляции. Напомним, что на тест на наличие коронавируса вас может направить только врач при наличии соответствующих симптомов. Среди них — высокая температура, кашель, одышка, мышечные боли, возможный конъюнктивит и диарея.

Власти призывают всех проявлять бдительность. Работодатели теперь обязаны измерять температуру у сотрудников и изолировать тех, у кого она повышена. Температуру измеряют также детям в детсадах и школах. Крупные таксопарки обязаны проводить дезинфекцию машин.

По состоянию на 6 марта в Китае подтверждено 80 552 случая заражения новым типом коронавируса. Более трех тысяч человек скончались. 53 726 человек выписаны из больниц. Напомним, в зоне риска — пожилые люди со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Среди детей и подростков меньше 1% зараженных.

За пределами Китая больше всего инфицированных в Италии, Южной Корее и Иране. Всплеска заболеваний ожидают в Греции: в стране подтвержден 31 случай заболевания. Первые случаи инфицирования зарегистрированы также в Исландии и Испании. Заболевшие есть в Индонезии, Португалии, Сенегале, Саудовской Аравии, Украине. Дальше всех пошли, пожалуй, власти Индонезии: они выбрали заброшенный остров, где в течение месяца будет возведена больница и карантинный центр для инфицированных.

В России тем временем зафиксировано 7 случаев заражения. 5 марта стало известно о гражданине Италии, прилетевшем в Москву, у него диагностирован коронавирус, заболевание протекает в легкой форме. Врачи предупреждают: увы, возможно повторное заражение. Например, в китайском городе Ухань мужчина умер из-за пневмонии на фоне коронавируса. Первый раз ему удалось выздороветь, но затем организм вновь подвергся атаке вируса — финалом стал летальный исход.

По всему миру люди стараются обезопасить себя. Продажи медицинских масок и антисептиков для рук возросли в разы за последние два месяца. В ряде городов Европы жители массово скупают продукты и средства гигиены, чтобы лишний раз не посещать магазины. В России запрещено вывозить медицинские маски из страны. Такое распоряжение правительства будет действовать до 1 июня.

Медики настоятельно рекомендуют отказаться от посещения массовых мероприятий и напоминают: - не стоит касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

  • необходимо регулярно дезинфицировать поверхности предметов, к которым вы прикасаетесь;

  • медицинскую маску нужно менять каждые два часа.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!