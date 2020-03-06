Последние новости о коронавирусе: число заболевших растет, в Москве введен режим повышенной готовности

За пределами Китая больше всего инфицированных в Италии, Южной Корее и Иране. Всплеска заболеваний ожидают в Греции: в стране подтвержден 31 случай заболевания. Первые случаи инфицирования зарегистрированы также в Исландии и Испании. Заболевшие есть в Индонезии, Португалии, Сенегале, Саудовской Аравии, Украине. Дальше всех пошли, пожалуй, власти Индонезии: они выбрали заброшенный остров, где в течение месяца будет возведена больница и карантинный центр для инфицированных.

В России тем временем зафиксировано 7 случаев заражения. 5 марта стало известно о гражданине Италии, прилетевшем в Москву, у него диагностирован коронавирус, заболевание протекает в легкой форме. Врачи предупреждают: увы, возможно повторное заражение. Например, в китайском городе Ухань мужчина умер из-за пневмонии на фоне коронавируса. Первый раз ему удалось выздороветь, но затем организм вновь подвергся атаке вируса — финалом стал летальный исход.

По всему миру люди стараются обезопасить себя. Продажи медицинских масок и антисептиков для рук возросли в разы за последние два месяца. В ряде городов Европы жители массово скупают продукты и средства гигиены, чтобы лишний раз не посещать магазины. В России запрещено вывозить медицинские маски из страны. Такое распоряжение правительства будет действовать до 1 июня.

Медики настоятельно рекомендуют отказаться от посещения массовых мероприятий и напоминают: - не стоит касаться рта, носа или глаз немытыми руками;