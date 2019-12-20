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После удаления ушной серы у женщины навсегда парализовало лицо

70-летняя жительница Великобритании записалась к врачу на рутинную процедуру промывания ушей, чтобы избавиться от ушной серы. Никто и подумать не мог, что эта простая манипуляция обернется для пациентки перманентным параличом лица. На днях этот уникальный случай из врачебной практики был описан британскими медиками и опубликован в онлайн журнале Американской медицинской ассоциации оториноларингологов.

Упоминаемая в отчете пациентка обратилась к врачу с жалобами на ушную серу, после чего ей дважды сделали стандартное промывание ушей с помощью шприца, наполненного специальным раствором. Вскоре после процедуры женщина стала жаловаться на частичную потерю слуха и боль в левом ухе, из которого начались гнойные и кровянистые выделения. Осмотрев пациентку, отоларинголог обнаружил у нее серьезную инфекцию наружного уха и для облегчения симптомов прописал ушные капли. Однако женщине не полегчало, и уже через три дня она вновь обратилась к врачу за экстренной помощью. Левая часть ее лица была частично парализована, а веко и губы полностью обездвижены. С помощью более детального обследования у пациентки диагностировали перфорацию барабанной перепонки и назначили антибактериальную терапию.

Несмотря на то, что инфекцию в конечном итоге удалось побороть, три года спустя женщина все еще страдает от паралича лица и потери слуха. Даже упражнения для восстановления подвижности мышц лица и инъекции ботокса не смогли поправить ситуацию. Перфорированная барабанная перепонка также не восстановилась, поэтому женщина вынуждена носить слуховой аппарат.

И хотя в медицинской литературе время от времени фиксируются случаи побочных эффектов процедуры по вымыванию ушной серы, паралич лица - это лишь второй официально зарегистрированный случай. И если в первом случае, описанном в медицинской литературе, паралич со временем прошел сам собой, то в ситуации с данной пациенткой нанесенный урон носит перманентный характер.

Фото: Vostock-photo

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