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После удаления маленькой родинки на шее мужчине пришлось трансплантировать 40 см кожи

После смерти своего друга от рака кожи, 37-летний Райан Глоссоп из Австралии записался на профилактический прием к дерматологу, чтобы проверить родимое пятно на шее. Тогда Райан еще не догадывался, что маленькая родинка может принести огромные неприятности.

На приеме у врача мужчина узнал, что его маленькое родимое пятно или, как его еще называют, невус, оказалось злокачественным образованием. Несмотря на то, что невус крайне редко перерастает в меланому, в случае с Райаном исключение лишь подтвердило правило. Мужчине удалили родинку и близлежащие ткани. Их обычно иссекают для того, чтобы убедиться, что рак не начал распространятся за пределы новообразования. Но и тут Райану не повезло, поверхность вокруг родинки уже была заражена. Мужчине понадобилась новая операция, а затем и еще одна. С каждым разом в удаленных тканях врачи обнаруживали раковые клетки.

Через несколько месяцев мужчина лег на четвертую операцию, во время которой ему иссекли еще больше тканей вокруг шеи, после чего ему понадобилась пересадка кожи с задней поверхности обеих ног, чтобы покрыть послеоперационную зону шеи.
Чтобы положить «заплатку» на шею в общей сложности с обеих ног мужчины врачи взяли для пересадки огромный кусок кожи, который измерялся 40 см в длину и 8 в ширину. В ходе лечения, помимо четырех операций, мужчина прошел через 40 биопсий шеи, спины и легких, чтобы убедиться, что болезнь отступила. Райан решил поделиться с людьми своей историей, чтобы поменять их отношение к меланоме и ее лечению.
Принято считать, что меланому можно легко победить, отрезав злополучную родинку, о которой будет напоминать лишь маленький шрам, однако история Райана доказывает обратное.

Фото: Vostock-photo

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