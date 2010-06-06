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После шести выкидышей женщина решила скрыть беременность от семьи и коллег

Британка тщательно маскировала свое положение, боясь, что вновь не сможет выносить ребенка.

28-летняя Эмми Уотли и ее 37-летний супруг пытались стать родителями на протяжении четырех лет. Однако каждая беременность заканчивалась выкидышем - шесть раз подряд. Когда в начале 2019 года молодая женщина забеременела вновь, то решила скрывать долгожданную беременность от родственников, друзей и коллег. Ведь каждый раз до этого их поздравления сменялись затем сочувствующими взглядами, пишет Daily Mail.

После шести неудачных попыток женщина родила здоровую девочку. Родители назвали ее Hope (Надеждой). Ее имя стало для пары символом того, что никогда не стоит сдаваться.

Вскоре после рождения малышки Эмми и ее супруг разместили в соцсетях видеонарезку с фотографиями новорожденной. По словам родителей, они получили шквал трогательных поздравления и историй от других пар, оказавшихся в схожей ситуации и не теряющих надежды на чудо.

«Люди не верили, что я могла скрывать беременность целых девять месяцев. Но все рады за нас. Многие женщины, пережившие выкидыши, делились со мной своими историями - это очень трогательно. Мы хотим, чтобы пары не отчаивались, надежда не должна умирать!» - говорит счастливая молодая мама.

Фото: vostock-photo

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