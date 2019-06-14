После родов у женщины активизировалась третья «грудь» в неожиданном месте

В журнале Obstetrics & Gynecology опубликовали описание редкого случая из практики. Пациентка, 29-летняя жительница Австрии, на 4 день после родов пожаловалась, что у нее опухли ткани в районе вульвы, и оттуда стала сочиться молочно-белая жидкость.

Во время родов ей наложили швы, и сначала врачи подумали, что дело в них. Однако после УЗИ выяснилось, что в районе наружных половых органов у пациентки активизировалась эктопическая (смещенная) ткань молочной железы.

Этот случай не единственный в своем роде. И относится к таким же патологиям, когда у людей появляется третий сосок. Причем такое чаще случается у мужчин, чем у женщин. Сосок может появиться в любой точке так называемых зародышевых молочных линий: у всех людей эти линии тянутся от подмышек через грудь, живот и до паха. Однако в норме ткани на протяжении этих линий не проявляют активность.

К слову, у австралийки третьего соска нет, а молоко выделяется через дополнительный проток. Врачи приняли решение не удалять эту ткань, чтобы не спровоцировать появления злокачественных образований. Женщине купировали симптомы, чтобы снять отек и нормализовать состояние.