После похорон больной родственницы 17 членов семьи заразились коронавирусом

Родственники 86-летней Шейлы Брукс из Англии собрались, чтобы проводить ее в последний путь. Женщина умерла из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции, пишет Daily Mirror.

Никто не мог и подумать, что после панихиды близким вновь придется побывать на похоронах. Вскоре после церемонии 65-летняя племянница покойницы умерла. По предварительной версии, от COVID-19. По словам сына покойной, у матери были все симптомы коронавируса: кашель, одышка, лихорадка. Женщина попала в реанимацию, врачи давали два дня на борьбу с вирусом, после чего она могла пойти на поправку. Увы, чуда не произошло — женщина умерла.

После похорон Шейлы Брукс симптомы опасной инфекции проявились еще у шестнадцати членов семьи. Кто-то лежит в больнице, кто-то переносит заболевание в более легкой форме дома.

Тем временем эксперты настаивают: все массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны, должны проходить при минимальном стечении людей. Так, в некоторых странах действует распоряжение о том, что на похоронах могут присутствовать не более 10 человек, а на свадьбе вдвое меньше. Трагический случай в Англии доказывает, что подобные меры безопасности оправданны.

По данным на утро 31 марта, число зараженных в мире превысило 788 000 человек. Жертвами COVID-19 стали 37 800 человек.