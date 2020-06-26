После ослабления карантина в Европе зафиксирована новая вспышка коронавируса

«В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, в нем продолжает регистрироваться почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», – заявил Клюге, добавив, что подобная халатность может привести регион к «краю пропасти». По мнению ВОЗ, в Европе слишком поспешно стали снимать ограничения и открывать кафе, рестораны и границы для внутреннего туризма, несмотря на тревожные сигналы и то, что ситуация еще явно не взята под контроль.

Правда, Клюге не мог не отметить, что по сравнению с началом пандемии европейцы стали вести себя более ответственно и дисциплинировано, стараются соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Кроме того, такие страны как Израиль, Германия, Польша и Испания своевременно и быстро отреагировали на данные об увеличении числа заболевших COVID-19. Эксперт добавил, что всеми силами нужно постараться не допустить масштабной второй волны коронавируса – это приведет Европу на грань серьезнейшего кризиса.

Фото: pixabay

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