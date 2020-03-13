После операции по увеличению груди модель частично лишилась памяти и с трудом дышит

26-летняя австралийская модель Кассандра Юнг до сих пор не может смириться с последствиями операции по увеличению груди. Девушка обладала нулевым размером, который казался ей слишком скромным. К тому же она рассудила, что увеличение бюста положительно скажется на ее модельной карьере. Якобы на кастингах она чувствовала себя некомфортно.

В итоге на тот момент 21-летняя девушка решилась на маммопластику: по итогу она получила третий размер груди. Сначала девушка была всем довольна. «У меня появилась уверенность в себе, я стала носить короткие топы в зал и бикини на пляж». Примерно через два года Юнг столкнулась с неожиданными проблемами: ей стало тяжело дышать, она отказалась от кардио тренировок, даже подняться по лестнице для нее проблема. Также Кассандра пожаловалась, что после вмешательства частично потеряла память, сбился ее менструальный цикл. Грудь и спина постоянно болят, ей будто тяжело носить импланты.

Девушка признает, что форма груди и размер ей нравятся, но никакая эстетика не стоит разрушенного здоровья. Карьеры тоже не сложилось: Кассандра вынуждена работать в мясной лавке. Теперь она мечтает уменьшить грудь, но не имеет средств на операцию. На специальной платформе экс-модель обратилась ко всем желающим с просьбой помочь ей материально, пишет Daily Mail.

Британские пластические хирурги тем временем отмечают, что за минувший год на 30% увеличилось количество обращений от женщин, которые хотят уменьшить свою грудь после операции. Некоторое время назад мы писали о Лере Кудрявцевой, которая спустя годы избавились от грудных имплантов после того, как один из них начал «протекать».