passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

После операции по увеличению груди модель частично лишилась памяти и с трудом дышит

Девушка сделала маммопластику еще пять лет назад и до сих пор терпит дискомфорт.

26-летняя австралийская модель Кассандра Юнг до сих пор не может смириться с последствиями операции по увеличению груди. Девушка обладала нулевым размером, который казался ей слишком скромным. К тому же она рассудила, что увеличение бюста положительно скажется на ее модельной карьере. Якобы на кастингах она чувствовала себя некомфортно.

В итоге на тот момент 21-летняя девушка решилась на маммопластику: по итогу она получила третий размер груди. Сначала девушка была всем довольна. «У меня появилась уверенность в себе, я стала носить короткие топы в зал и бикини на пляж». Примерно через два года Юнг столкнулась с неожиданными проблемами: ей стало тяжело дышать, она отказалась от кардио тренировок, даже подняться по лестнице для нее проблема. Также Кассандра пожаловалась, что после вмешательства частично потеряла память, сбился ее менструальный цикл. Грудь и спина постоянно болят, ей будто тяжело носить импланты.

Девушка признает, что форма груди и размер ей нравятся, но никакая эстетика не стоит разрушенного здоровья. Карьеры тоже не сложилось: Кассандра вынуждена работать в мясной лавке. Теперь она мечтает уменьшить грудь, но не имеет средств на операцию. На специальной платформе экс-модель обратилась ко всем желающим с просьбой помочь ей материально, пишет Daily Mail.

Британские пластические хирурги тем временем отмечают, что за минувший год на 30% увеличилось количество обращений от женщин, которые хотят уменьшить свою грудь после операции. Некоторое время назад мы писали о Лере Кудрявцевой, которая спустя годы избавились от грудных имплантов после того, как один из них начал «протекать».

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!