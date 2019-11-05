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После неудачной пробежки женщина извлекла из глаза 4 червя-паразита

68-летняя пенсионерка из американского штата Небраска, проводящая отпуск в Северной Калифорнии, почувствовала раздражение в правом глазе через месяц после своей пробежки в долине Кармел. То, что женщина поначалу приняла за конъюнктивит, оказалось четырьмя паразитарными червями, облюбовавшими ее правый глаз.

Женщина, имя которой не называется по этическим соображением, никогда не забудет то утро, когда один за другим, вытянула из своего глаза пару червей размером полтора сантиметра каждый.
В ужасе женщина сразу же обратилась за помощью к доктору, который в тот же день вытащил из ее глаза третьего паразита. Доктор Ричард Брэдбари, лечивший женщину, сохранил и отправил третьего червя в Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). После проведенного CDC лабораторного исследования выяснилось, что паразитами были черви вида Телазия Гулоза, которые встречаются на территории Азии, Европы, Северной Америки и Австралиии. До этого случая, заражение человека этим паразитом было зафиксировано лишь однажды.

Женщине было рекомендовано умываться дистиллированной водой и наносить на глаз лекарственное средство наружного применения для предотвращения инфекции. Несмотря на все принятые меры, спустя какое-то время, пенсионерка в очередной раз почувствовала дискомфорт, причиной которого был четвертый червь, которого женщине удалось извлечь из глаза самостоятельно.

Врачи не могут сказать наверняка, каким именно способом женщина заразилась паразитами, так как личинки этих червей обычно живут и размножаются в глазах собак, коров и лошадей. Растущие личинки съедаются мухами, которые в последствие передают их животным, а иногда и людям.

Именно это, по мнению врачей, скорее всего и произошло с женщиной. Она отчетливо помнит, как во время одной из пробежек по долине Кармел неожиданно наткнулась на плотный рой мух, которые залетели к ней в нос и рот, оставив в них, по всей видимости, личинки паразитов.

Симптомы заражения этими червями очень похожи на аллергические и могут проявляться в виде отека глаз, чувствительности к свету, слезоточивости и конъюнктивита.  Длительное нахождение Телазия Гулоза в глазах человека может приводить к рубцеванию роговицы и даже слепоте.

Фото: Vostock-photo

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