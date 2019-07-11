После 6 лет и 15 циклов ЭКО, потратив 6 миллионов рублей, женщина наконец забеременела

38-летняя Ханна Воэн Джонс, ведущая американского канала CNN сейчас на 15 неделе беременности, и она поделилась тем, как пришла к этому, потратив 6 лет и 6 миллионов рублей и сделав 15 циклов ЭКО, сообщает британский таблоид The Sun.
Ханна Воэн Джонс рассказывает, что ей до сих пор не верится, что она беременна, спустя столько времени. Первые попытки ЭКО они с мужем начали еще в 2015 году, сразу через несколько месяцев после свадьбы. Зачать они пытались еще до помолвки, поэтому к моменту бракосочетания уже знали о проблемах.
Первый цикл они сделали бесплатно по программе обязательного медицинского страхования, а потом продолжили в частной клинике. Они использовали ИКСИ (введение иглы со сперматозодом в яйцеклетку). Ежедневные уколы, кровоподтеки, высокие дозы препаратов и сильнейшее психологическое давление — ЭКО целиком поглотило их жизни с супругом, не оставляя возможностей для спонтанных радостей, признается Ханна Воэн Джонс.
Это стало серьезным ударом по самооценке и по кошельку. «Что касается наших отношений с мужем, мы никогда не предполагали, что мы будем проверены в такой степени и так рано в нашем браке. Мы спорили, смеялись и плакали вместе — во многих случаях!», — делится Воэн Джонс.
«До ЭКО я никогда не чувствовала ничего, кроме счастья за беременных друзей или тех, у кого есть дети. Но ЭКО может свести тебя с ума. Всепоглощающий характер этого выявлял аспекты моего характера, о которых я никогда раньше не знала. Гнев, ревность, чувство несправедливости, мысли «почему не я?» — стало все труднее сдерживать».
Начиная с восьмого цикла пара стала вести дневник про ЭКО на YouTube.
Несколько раз из этих 15 циклов удавалось забеременеть, но в итоге все заканчивалось выкидышем. Дальнейшие стимуляции уже не давали результата. Поэтому в марте 2019 пара задумалась о донорских яйцеклетках и сперматозоидах. На этот момент у них оставалось еще 2 замороженных эмбриона, но они были низкого качества. Однако врачи все же посоветовали использовать их.
«Это стоило нам более 80000 фунтов стерлингов и невыразимых душевных страданий на этом пути. Очевидно, что не каждый сможет себе это позволить, но нам повезло, что у нас обоих хорошая работа и щедрые семьи», — отметила Воэн Джонс.
«Я прекрасно осознаю боль, которую может спровоцировать история, подобная моей. Я знаю эти чувства вины, зависти и страдания — они были моими. Если у вас сейчас так же, не пытайтесь бороться с этим. Вы не плохой человек. Вы находитесь на своем собственном пути, и сейчас сравнение не в вашу пользу. Но в конечном счете, бесплодие — это травма, от которой вы никогда не поправитесь. Это сформировало меня как друга, дочь и жену. И я надеюсь, что с каждым волокном моего существа, оно формирует меня, чтобы быть лучшей матерью для жизни, растущей во мне».
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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