После 6 лет и 15 циклов ЭКО, потратив 6 миллионов рублей, женщина наконец забеременела

38-летняя Ханна Воэн Джонс, ведущая американского канала CNN сейчас на 15 неделе беременности, и она поделилась тем, как пришла к этому, потратив 6 лет и 6 миллионов рублей и сделав 15 циклов ЭКО, сообщает британский таблоид The Sun.

Ханна Воэн Джонс рассказывает, что ей до сих пор не верится, что она беременна, спустя столько времени. Первые попытки ЭКО они с мужем начали еще в 2015 году, сразу через несколько месяцев после свадьбы. Зачать они пытались еще до помолвки, поэтому к моменту бракосочетания уже знали о проблемах.

Первый цикл они сделали бесплатно по программе обязательного медицинского страхования, а потом продолжили в частной клинике. Они использовали ИКСИ (введение иглы со сперматозодом в яйцеклетку). Ежедневные уколы, кровоподтеки, высокие дозы препаратов и сильнейшее психологическое давление — ЭКО целиком поглотило их жизни с супругом, не оставляя возможностей для спонтанных радостей, признается Ханна Воэн Джонс.

Это стало серьезным ударом по самооценке и по кошельку. «Что касается наших отношений с мужем, мы никогда не предполагали, что мы будем проверены в такой степени и так рано в нашем браке. Мы спорили, смеялись и плакали вместе — во многих случаях!», — делится Воэн Джонс.

«До ЭКО я никогда не чувствовала ничего, кроме счастья за беременных друзей или тех, у кого есть дети. Но ЭКО может свести тебя с ума. Всепоглощающий характер этого выявлял аспекты моего характера, о которых я никогда раньше не знала. Гнев, ревность, чувство несправедливости, мысли «почему не я?» — стало все труднее сдерживать».