После 50 лет желательно переезжать в деревню, чтобы избежать психических отклонений

Результаты нового исследования предостерегают, что после 50 лет стоит переехать их оживленного и загрязненного района, чтобы избежать психических расстройств, сообщает британское издание Daily Mail.
Ученые считают, что воздействие токсичного воздуха может напрямую изменить мозг, кроме того шум и высокие показатели преступности оживленных районов могут нанести вред их психическому здоровью.
Университет Эдинбурга (Шотландия, Великобритания) изучил более 10 000 человек в возрасте от 50 до 95 лет, опубликовав свои выводы в журнале «Профилактическая медицина».
Участники из 13 европейских стран проходили опрос каждые два года в течение десятилетия, начиная с 2004 года.
Признаки недоброжелательности со стороны соседей увеличивают риск депрессии на 36 %. Большое влияние на ее развитие оказывают также детские стрессы, которые дают о себе знать на протяжении всей жизни — например, если человек вырос в бедности. Но те, кто вырос в более благоприятных экономических условиях, по-прежнему имели высокий риск развития депрессии, если жили в шумной и загрязненной местности, будучи взрослыми.
В то же время транспортная доступность и близость аптек снижали риски развития депрессии на 22%.
«Предоставление доступа к районным удобствам и общественному транспорту, а также уменьшение экологических проблем в жилом районе создают возможности для поддержки здорового старения», — отмечают исследователи.
Ученые также напоминают что депрессию могут напрямую провоцировать более высокий уровень воспаления в кровеносных сосудах, вызванный загрязнением воздуха, и стресс от жизни в шумной или опасной зоне.
Согласно статистике Фонда психического здоровья, депрессия затрагивает около 22 процентов мужчин и 28 процентов женщин в возрасте 65 лет и старше в Великобритании.
Более того, по оценкам, к 2050 году около 70 % населения мира будут жить в городах, где транспортные потоки способствуют высоким уровням диоксида азота (NO2), оксидов азота (NOx) и очень мелких твердых частиц (PM2,5).Эксперты в области здравоохранения призвали городских планировщиков создавать более экологичные города для улучшения психического здоровья населения, поскольку было показано, что воздействие природы улучшает общее самочувствие.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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