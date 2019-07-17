После 50 лет желательно переезжать в деревню, чтобы избежать психических отклонений

Результаты нового исследования предостерегают, что после 50 лет стоит переехать их оживленного и загрязненного района, чтобы избежать психических расстройств, сообщает британское издание Daily Mail.

Ученые считают, что воздействие токсичного воздуха может напрямую изменить мозг, кроме того шум и высокие показатели преступности оживленных районов могут нанести вред их психическому здоровью.

Университет Эдинбурга (Шотландия, Великобритания) изучил более 10 000 человек в возрасте от 50 до 95 лет, опубликовав свои выводы в журнале «Профилактическая медицина».

Участники из 13 европейских стран проходили опрос каждые два года в течение десятилетия, начиная с 2004 года.

Признаки недоброжелательности со стороны соседей увеличивают риск депрессии на 36 %. Большое влияние на ее развитие оказывают также детские стрессы, которые дают о себе знать на протяжении всей жизни — например, если человек вырос в бедности. Но те, кто вырос в более благоприятных экономических условиях, по-прежнему имели высокий риск развития депрессии, если жили в шумной и загрязненной местности, будучи взрослыми.

В то же время транспортная доступность и близость аптек снижали риски развития депрессии на 22%.

«Предоставление доступа к районным удобствам и общественному транспорту, а также уменьшение экологических проблем в жилом районе создают возможности для поддержки здорового старения», — отмечают исследователи.

Ученые также напоминают что депрессию могут напрямую провоцировать более высокий уровень воспаления в кровеносных сосудах, вызванный загрязнением воздуха, и стресс от жизни в шумной или опасной зоне.