logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

После 50 лет желательно переезжать в деревню, чтобы избежать психических отклонений

Жизнь в загрязненных и оживленных районах после 50 лет на треть увеличивает риск депрессии.

Результаты нового исследования предостерегают, что после 50 лет стоит переехать их оживленного и загрязненного района, чтобы избежать психических расстройств, сообщает британское издание Daily Mail.

Ученые считают, что воздействие токсичного воздуха может напрямую изменить мозг, кроме того шум и высокие показатели преступности оживленных районов могут нанести вред их психическому здоровью.

Университет Эдинбурга (Шотландия, Великобритания) изучил более 10 000 человек в возрасте от 50 до 95 лет, опубликовав свои выводы в журнале «Профилактическая медицина».

Участники из 13 европейских стран проходили опрос каждые два года в течение десятилетия, начиная с 2004 года.

Признаки недоброжелательности со стороны соседей увеличивают риск депрессии на 36 %. Большое влияние на ее развитие оказывают также детские стрессы, которые дают о себе знать на протяжении всей жизни — например, если человек вырос в бедности. Но те, кто вырос в более благоприятных экономических условиях, по-прежнему имели высокий риск развития депрессии, если жили в шумной и загрязненной местности, будучи взрослыми.

В то же время транспортная доступность и близость аптек снижали риски развития депрессии на 22%.

«Предоставление доступа к районным удобствам и общественному транспорту, а также уменьшение экологических проблем в жилом районе создают возможности для поддержки здорового старения», — отмечают исследователи.

Ученые также напоминают что депрессию могут напрямую провоцировать более высокий уровень воспаления в кровеносных сосудах, вызванный загрязнением воздуха, и стресс от жизни в шумной или опасной зоне.

Согласно статистике Фонда психического здоровья, депрессия затрагивает около 22 процентов мужчин и 28 процентов женщин в возрасте 65 лет и старше в Великобритании.

Более того, по оценкам, к 2050 году около 70 % населения мира будут жить в городах, где транспортные потоки способствуют высоким уровням диоксида азота (NO2), оксидов азота (NOx) и очень мелких твердых частиц (PM2,5).Эксперты в области здравоохранения призвали городских планировщиков создавать более экологичные города для улучшения психического здоровья населения, поскольку было показано, что воздействие природы улучшает общее самочувствие.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!