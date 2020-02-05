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После 18 выкидышей 44-летняя женщина смогла, наконец, стать многодетной матерью

Кейт Ингрем и ее муж воспитывают также двух дочерей.

44-летняя Кейт с подросткового возраста мечтала о большой семье. В 34 года у нее и ее супруга уже было двое детей (одна дочь от первого брака) - пара хотела как минимум еще одного. Однако каждая новая попытка забеременеть заканчивалась выкидышем. Женщина пережила их восемнадцать раз.

Врачам удалось выяснить, что беременности прерывались по причине так называемой двурогой матки - это врожденная аномалия, встречающаяся лишь у 0,1-0,5% женщин. Беременность с такой особенностью строения возможна, но чревата рисками, что и доказывает случай Кейт. Причем, ее патологию обнаружили далеко не сразу, пишет Daily Mail.

«Последний выкидыш случился на 16-ой неделе беременности. Мне пришлось находиться в больничной палате, быть окруженной всеми этими беременными женщинами, и это было особенно ужасно», - вспоминает женщина. Следом ей пришлось пережить самую настоящую депрессию, даже после которой она не отказалась от идеи стать многодетной матерью.

Когда в прошлом году Кейт забеременела, родные буквально сдували с нее пылинки и не переставали молиться. Очередная попытка выносить ребенка закончилась успешно: женщина родила здоровую девочку, ее назвали Эдит.

Сейчас с малышкой помогают нянчиться супруг и двое старших сестер.

_Фото и видео: vostock-photo

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