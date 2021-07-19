Поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Как сообщает Михаил Мурашко, также появился ряд новых симптомов, иногда отмечаются кишечные проявления, но чаще наблюдаются проявления сходные с ангиной.