Поражение легких при COVID-19 стало развиваться в два раза быстрее
Стало известно, что в последнее время коронавирусная инфекция стала распространяться гораздо активнее. В том числе и выраженное поражение легких у зараженных вирусом пациентов теперь обнаруживается в два раза быстрее, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, если раньше поражение легких наступало через 6-7 дней от начала болезни, сегодня это время сократилось до 3-4 дней.
«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
Как сообщает Михаил Мурашко, также появился ряд новых симптомов, иногда отмечаются кишечные проявления, но чаще наблюдаются проявления сходные с ангиной.
Фото: freepik.com
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