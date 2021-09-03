Пора волноваться: какие виды головной боли опасны для здоровья

«Пациенты часто описывают ее как "самую сильную боль в жизни", "удар молнии" или просто чувство "удара по голове". Такая боль может быть признаком кровоизлияния в области оболочек мозга», — сообщил невролог в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Кирилла Нагорнюка, боль, которая заставляет просыпаться по ночам или усиливается в утренние часы, появляется при повышении внутричерепного давления и может свидетельствовать об опухоли. Такое состояние сопровождается тошнотой или рвотой и дискомфорт усиливается при кашле, чихании и наклонах вперед.

Кроме того, симптомом инсульта считается нарастающая головная боль, тогда возникает онемение или слабость в конечности, асимметрия лица, нарушение зрения, слуха, речи или координации. Если боли сопровождаются высокой температурой, тошнотой, недомоганием, чувством скованности и ограничением движений в мышцах шеи, возможен менингит.

Также стоит волноваться, когда ощущается волнообразная головная боль, она может усиливаться после травмы головы и обычно сопровождается тошнотой, сонливостью или возбуждением. Данные признаки могут указывать на развитие внутричерепной гематомы.

«Любая новая головная боль, особенно у пожилых пациентов, является поводом для консультации врача и обсуждения деталей, чтобы принять верное решение», — сказал Кирилл Нагорнюк. Например, на воспалительный процесс в сосудах среди пациентов старше 60 лет указывает интенсивная боль в области виска, которая обычно сопровождается повышением температуры и нарушением остроты зрения на один глаз.