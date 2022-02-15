Пора укреплять иммунитет! Дефицит каких витаминов испытывают россияне весной

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала на своем YouTube-канале о том, каких полезных элементов особенно не хватает россиянам в весенний период. Она отметила, что обычно жители нашей страны испытывают дефицит витаминов группы В.

«Если ты отказываешься от продуктов животного происхождения, это приводит к дефициту витамина B12. Кто не ест овощи и зелень — приводит к недостатку фолиевой кислоты. Кстати, витамин B9 чаще находится в дефиците, чем B12. Обычно у людей вся группа B в дефиците круглый год», — сообщила специалист.