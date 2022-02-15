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Пора укреплять иммунитет! Дефицит каких витаминов испытывают россияне весной

Ровно через 2 недели по календарю наступит весна. В эту пору начнется и сезон различных респираторных вирусных инфекций. Тогда люди будут особенно нуждаться в иммунной защите, которая окажется под угрозой. Значит, необходимо заранее наполнять свой организм витаминами.
Пора укреплять иммунитет! Дефицит каких витаминов испытывают россияне весной

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала на своем YouTube-канале о том, каких полезных элементов особенно не хватает россиянам в весенний период. Она отметила, что обычно жители нашей страны испытывают дефицит витаминов группы В.

«Если ты отказываешься от продуктов животного происхождения, это приводит к дефициту витамина B12. Кто не ест овощи и зелень — приводит к недостатку фолиевой кислоты. Кстати, витамин B9 чаще находится в дефиците, чем B12. Обычно у людей вся группа B в дефиците круглый год», — сообщила специалист.

Плюс к этому зимой снижаются запасы витамина D, а витамин A и C бывает в дефиците намного реже, пишет «Вечерняя Москва».

«Источник витамина А — это животная пища, яйца, субпродукты, топленое масло, оранжевые фрукты и овощи — это все мы имеем круглый год. Если вы заметили, что у вас проблемы с иммунитетом, ухудшилось зрение и появилась «гусиная кожа», то проверьте его уровень. Витамин C содержится не только в лимонах и апельсинах — в самом большом количестве он содержится в зелени, темно-зеленых овощах и болгарском перце», — рассказала Ксения Черная.

Фото: freepik.com

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