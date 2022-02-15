Пора укреплять иммунитет! Дефицит каких витаминов испытывают россияне весной
Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала на своем YouTube-канале о том, каких полезных элементов особенно не хватает россиянам в весенний период. Она отметила, что обычно жители нашей страны испытывают дефицит витаминов группы В.
«Если ты отказываешься от продуктов животного происхождения, это приводит к дефициту витамина B12. Кто не ест овощи и зелень — приводит к недостатку фолиевой кислоты. Кстати, витамин B9 чаще находится в дефиците, чем B12. Обычно у людей вся группа B в дефиците круглый год», — сообщила специалист.
Плюс к этому зимой снижаются запасы витамина D, а витамин A и C бывает в дефиците намного реже, пишет «Вечерняя Москва».
«Источник витамина А — это животная пища, яйца, субпродукты, топленое масло, оранжевые фрукты и овощи — это все мы имеем круглый год. Если вы заметили, что у вас проблемы с иммунитетом, ухудшилось зрение и появилась «гусиная кожа», то проверьте его уровень. Витамин C содержится не только в лимонах и апельсинах — в самом большом количестве он содержится в зелени, темно-зеленых овощах и болгарском перце», — рассказала Ксения Черная.
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