Пора бить тревогу: как по характеру головной боли можно заподозрить опухоль мозга

Головные боли могут сопровождать как доброкачественные, так и злокачественные новообразования. Вследствие давления опухоли на прилегающие ткани замечаются следующие проявления: головные боли, тошнота и рвота, нарушения равновесия, зрения, эпилептические припадки и психические расстройства.

Кроме того, могут наблюдаться нарушения чувствительности, двигательных функций, речи, слуха, вкуса и прочее. Возникновение данных признаков зависит от локализации образования. При этом часть признаков, вроде головной боли, нарушений равновесия и координации движений, зрительных расстройств, эпилептических припадков и рвоты, могут быть вызваны не только локальным воздействием, но и повышенным давлением в полости черепа. Об этом сообщили в «АиФ».

«Если очаг находится в височной области, первыми признаками болезни могут стать проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом. Если процесс затрагивает мозжечок, у человека нарушается координация движений, возникает шаткость походки, тошнота и даже рвота. Одинаковые очаговые симптомы может вызывать как доброкачественная опухоль головного мозга, так и злокачественная. Также многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями», — заявила Екатерина Кобякова.

При обнаружении перечисленных симптомов специалист рекомендует обращаться к специалисту.