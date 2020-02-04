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Не с первой попытки: эксперты выяснили, в каком браке женщины наиболее счастливы

Респондентки, имеющие за плечами пару разводов, в среднем счастливее тех, кто замужем первый раз или вовсе никогда не состоял в браке.

Российские социологи пришли к любопытным выводам. Эксперты «Высшей школы экономики» и Московского государственного психолого-педагогического университета привлекли к эксперименту 365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет. Среди них замужние дамы, находящиеся в разводе, и те, кто не был замужем. Респондентки примерно одного социального статуса.

Предложенные женщинам тесты были направлены на то, чтобы определить уровень их удовлетворенности жизнью и отношениями. Выяснилось, что респондентки, состоящие в третьем браке, наиболее счастливы и уверены в себе. У них уже нет завышенных ожиданий по отношению к партнеру и другим людям. Они в целом довольны своим браком, детьми, работой, взаимоотношениями с окружающими. Дамы, состоящие в первом или втором по счету браке, находятся на «среднем» уровне. Наименее удовлетворены жизнью одинокие женщины, пишет газета «Известия».

Статистика тем временем неутешительна: почти половина браков в России заканчивается разводом.
Авторы эксперимента поясняют: так нередко происходит по причине завышенных ожиданий партнеров. К тому же в первом браке часто рождаются дети - это дополнительная проверка на прочность. Вторая свадьба нередко является способом залечить душевные раны после нелегкого расставания. А вот уже в третьем браке женщина четко знает, чего хочет и, пережив два развода, не боится потерпеть неудачу.

_Фото: vostock-photo

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