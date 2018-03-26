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Популярная модель потеряла грудь из-за морепродуктов

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Фото из Instagram Ленг Йен
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Диджей, модель и блогер Ленг Йен лишилась силиконовой груди после обильного ужина.

Популярная модель, диджей и блогер Ленг Йен из Малайзии лишилась силиконовой груди после обильного ужина в Сингапуре. Девушка увлеклась морепродуктами, но после почувствовала себя плохо, вскоре у нее поднялась высокая температура, Йен вызвала «скорую».

Чтобы добраться до причины резких болей медикам пришлось удалить ее силиконовую грудь. Отважная блогер опубликовала снимок с капельницей на своей странице, на которую подписано почти 610 тысяч пользователей Instagram.

«Я хочу поблагодарить врачей, которые спасли мне жизнь. Я чуть не погибла из-за поразившей лимфатические узлы сильной инфекции, вызванной морепродуктами. После операции мне ставили капельницы в течение девяти дней. Это были самые тяжелые дни за мои 33 года жизни. Я рада, что осталась жива, потеряв только некоторые части моего левого плеча и мою левую грудь. Спасибо, что забрали меня и позаботились обо мне, когда мои соотечественники чуть не убили меня», — написала она.

Несмотря на то, что Ленг уверена, что причиной ее состояния стала инфекция инфекцией, несчастье могла вызвать аллергия, которой страдают ее мать и сестра.

Фото: instagram

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