Популярная модель потеряла грудь из-за морепродуктов

Популярная модель, диджей и блогер Ленг Йен из Малайзии лишилась силиконовой груди после обильного ужина в Сингапуре. Девушка увлеклась морепродуктами, но после почувствовала себя плохо, вскоре у нее поднялась высокая температура, Йен вызвала «скорую».
Чтобы добраться до причины резких болей медикам пришлось удалить ее силиконовую грудь. Отважная блогер опубликовала снимок с капельницей на своей странице, на которую подписано почти 610 тысяч пользователей Instagram.
«Я хочу поблагодарить врачей, которые спасли мне жизнь. Я чуть не погибла из-за поразившей лимфатические узлы сильной инфекции, вызванной морепродуктами. После операции мне ставили капельницы в течение девяти дней. Это были самые тяжелые дни за мои 33 года жизни. Я рада, что осталась жива, потеряв только некоторые части моего левого плеча и мою левую грудь. Спасибо, что забрали меня и позаботились обо мне, когда мои соотечественники чуть не убили меня», — написала она.
Несмотря на то, что Ленг уверена, что причиной ее состояния стала инфекция инфекцией, несчастье могла вызвать аллергия, которой страдают ее мать и сестра.
Фото: instagram