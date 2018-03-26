Популярная модель потеряла грудь из-за морепродуктов

Популярная модель, диджей и блогер Ленг Йен из Малайзии лишилась силиконовой груди после обильного ужина в Сингапуре. Девушка увлеклась морепродуктами, но после почувствовала себя плохо, вскоре у нее поднялась высокая температура, Йен вызвала «скорую».

Чтобы добраться до причины резких болей медикам пришлось удалить ее силиконовую грудь. Отважная блогер опубликовала снимок с капельницей на своей странице, на которую подписано почти 610 тысяч пользователей Instagram.