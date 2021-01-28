Поможет ли ношение сразу двух защитных масок защититься от коронавируса

«У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что, когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», – пояснила Гольцман.

Также специалист отметила, что существует ряд доказательств, что при соблюдении всех правил ношение и одной маски считается достаточно эффективным средством защиты от коронавируса и предотвращения распространения COVID-19, если вы являетесь носителем.

Фото: depositphotos

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