Поможет ли ношение сразу двух защитных масок защититься от коронавируса
Как сообщила эксперт в интервью «РИА Новости», две маски могут отфильтровать больше вирусных частиц, однако нет никаких научных данных, которые подтверждали бы большую эффективность этой идеи. Потому ношение сразу пары защитных аксессуаров имеет право на существование, но может вызвать ряд побочных эффектов в виде сонливости, усталости и недостатка кислорода.
«У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что, когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», – пояснила Гольцман.
Также специалист отметила, что существует ряд доказательств, что при соблюдении всех правил ношение и одной маски считается достаточно эффективным средством защиты от коронавируса и предотвращения распространения COVID-19, если вы являетесь носителем.
Фото: depositphotos
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