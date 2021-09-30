Поможет хороший сон и не только: простые способы избежать осенних простуд

«Если человек не высыпается, то все, что накопилось плохого за день, не обнуляется и постоянно копится. Накопление приводит к тому, что иммунитет страдает. Также его снижают хронические затяжные стрессы, в том числе в плане противодействия вирусам», — рассказал специалист в беседе с «Москвой 24».

Также важно правильно питаться, чтобы с едой получать все необходимые витамины и микроэлементы. Однако специально принимать витамины врач не рекомендует. «Если человек, страдающий изжогой, за этим не следит и не лечится, то у него возникают хроническое воспаление, сухость и снижается устойчивость слизистых оболочек против вируса», — Алексей Хухрев привел пример негативного влияния неправильного питания на здоровье человека.

В укреплении иммунитета полезны и физические нагрузки, в особенности для тех, у кого есть лишний вес. «Физические нагрузки положительно действуют на иммунитет. Но если есть какие-то затяжные заболевания, то это тоже приводит к его ослаблению. Иммунитет истощается и становится более уязвимым к вирусным заболеваниям. Кроме того, если хотите быть здоровым, то закаляйтесь», — заключил Хухрев.