Помимо шишек и уплотнений: какие еще признаки свидетельствуют о раке груди

Также стоит следить за тем, не изменились ли ваши соски, не появилась ли на них долго не проходящая сыпь или странные выделения, также о новообразованиях могут свидетельствовать утолщение тканей, изменение формы груди или взбухшие на ней вены.

Специалисты говорят, что, если регулярно проводить самоосмотр, данные симптомы не останутся незамеченными. Стоит делать самодиагностику регулярно – после приема душа перед зеркалом. Это не займет много времени, но может спасти вам жизнь и здоровье, если при первых же подозрениях вы незамедлительно запишетесь на прием к специалисту. Потому что, по данным Американского онкологического сообщества, обнаружение болезни на ранних стадиях в 99% ведет к полному выздоровлению и последующей стойкой ремиссии.

Фото: pixabay

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