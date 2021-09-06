Помимо ковида: что способствует образованию тромбов и какими симптомами проявляется

Появлению тромбоза глубоких вен способствуют многие факторы. Негативно влияет на здоровье даже сидение в транспорте в течение нескольких часов или за столом и низкий уровень физической активности. Кроме того, увеличивают риск болезни следующие факторы: прием лекарств, усиливающих свертывание крови; варикозное расширение вен, вызывающее скопление крови в венах; длительная неподвижность, если человек прикован к постели из-за операции или болезни; а также такие состояния, как ожирение, беременность, ЗГТ (заместительная гормональная терапия), генетика, курение, травма спинного мозга, инсульт.

Симптоматикой тромбоза глубоких вен могут быть следующие проявления:

одышка, усиливающаяся при физической нагрузке;

острая боль в груди, которая ощущается при глубоком вдохе;

кашель с мокротой с прожилками крови;

быстрое или нерегулярное сердцебиение;

ощущение дурноты или головокружения;

чрезмерное потоотделение;

высокая температура;

боль в ноге или отек или и то, и другое;

бледная, липкая от пота кожа.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, если вы испытываете необъяснимую одышку, боль в груди или кашель с кровянистой мокротой.