Помимо ковида: что способствует образованию тромбов и какими симптомами проявляется
Появлению тромбоза глубоких вен способствуют многие факторы. Негативно влияет на здоровье даже сидение в транспорте в течение нескольких часов или за столом и низкий уровень физической активности. Кроме того, увеличивают риск болезни следующие факторы: прием лекарств, усиливающих свертывание крови; варикозное расширение вен, вызывающее скопление крови в венах; длительная неподвижность, если человек прикован к постели из-за операции или болезни; а также такие состояния, как ожирение, беременность, ЗГТ (заместительная гормональная терапия), генетика, курение, травма спинного мозга, инсульт.
Симптоматикой тромбоза глубоких вен могут быть следующие проявления:
- одышка, усиливающаяся при физической нагрузке;
- острая боль в груди, которая ощущается при глубоком вдохе;
- кашель с мокротой с прожилками крови;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение;
- ощущение дурноты или головокружения;
- чрезмерное потоотделение;
- высокая температура;
- боль в ноге или отек или и то, и другое;
- бледная, липкая от пота кожа.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, если вы испытываете необъяснимую одышку, боль в груди или кашель с кровянистой мокротой.
Фото: freepik.com
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