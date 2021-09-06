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Помимо ковида: что способствует образованию тромбов и какими симптомами проявляется

Даже у физически активного человека есть риск образования тромба в глубоких венах. Этому способствуют различные факторы вроде сидячей работы. Тромбоз глубоких вен возникает с образованием сгустка крови в одной или нескольких глубоких венах тела, которые зачастую находятся в ногах. Тромбы могут отрываться и попадать по кровотоку в сердце, а затем в легкие, вызывая тромбоэмболию легочной артерии. Об этом сообщает медицинское издание «Медик Форум».
Помимо ковида: что способствует образованию тромбов и какими симптомами проявляется

Появлению тромбоза глубоких вен способствуют многие факторы. Негативно влияет на здоровье даже сидение в транспорте в течение нескольких часов или за столом и низкий уровень физической активности. Кроме того, увеличивают риск болезни следующие факторы: прием лекарств, усиливающих свертывание крови; варикозное расширение вен, вызывающее скопление крови в венах; длительная неподвижность, если человек прикован к постели из-за операции или болезни; а также такие состояния, как ожирение, беременность, ЗГТ (заместительная гормональная терапия), генетика, курение, травма спинного мозга, инсульт.

Симптоматикой тромбоза глубоких вен могут быть следующие проявления:

  • одышка, усиливающаяся при физической нагрузке;
  • острая боль в груди, которая ощущается при глубоком вдохе;
  • кашель с мокротой с прожилками крови;
  • быстрое или нерегулярное сердцебиение;
  • ощущение дурноты или головокружения;
  • чрезмерное потоотделение;
  • высокая температура;
  • боль в ноге или отек или и то, и другое;
  • бледная, липкая от пота кожа.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, если вы испытываете необъяснимую одышку, боль в груди или кашель с кровянистой мокротой.

Фото: freepik.com

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