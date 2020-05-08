Полотенце под поясницей и еще 5 способов уменьшить боль в спине и шее при работе из дома

Эмили Рассел, инструктор по пилатесу и опытный физиотерапевт, рассказала британскому онлайн-порталу The Sun о 6 простых трюках, которые помогут решить все эти проблемы. Первый трюк, который поможет избежать болей в спине и шее – это делать регулярные перерывы. В обычной жизни мы более активны: гуляем, идем пешком, до офиса и обратно, ходим на обед и т.д. Сейчас этого всего нет, потому нужно ставить таймер и каждый час прерываться на то, чтобы подвигаться. Можно походить по квартире, выйти в сад или немного размяться и потянуться.

Второе, что нужно сделать – проверить, удобно ли вы сидите. В идеале, ваши колени и бедра должны располагаться под углом 90 градусов, такой же угол должны образовывать ваши локти. Плечи должны быть расправлены, лопатки плавно отклонены назад и вниз. Если ваш стул очень высок, обязательно подставьте под ноги подставку или книги. Это снимет нагрузку с таза и позвоночника.