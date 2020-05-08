Полотенце под поясницей и еще 5 способов уменьшить боль в спине и шее при работе из дома
Эмили Рассел, инструктор по пилатесу и опытный физиотерапевт, рассказала британскому онлайн-порталу The Sun о 6 простых трюках, которые помогут решить все эти проблемы. Первый трюк, который поможет избежать болей в спине и шее – это делать регулярные перерывы. В обычной жизни мы более активны: гуляем, идем пешком, до офиса и обратно, ходим на обед и т.д. Сейчас этого всего нет, потому нужно ставить таймер и каждый час прерываться на то, чтобы подвигаться. Можно походить по квартире, выйти в сад или немного размяться и потянуться.
Второе, что нужно сделать – проверить, удобно ли вы сидите. В идеале, ваши колени и бедра должны располагаться под углом 90 градусов, такой же угол должны образовывать ваши локти. Плечи должны быть расправлены, лопатки плавно отклонены назад и вниз. Если ваш стул очень высок, обязательно подставьте под ноги подставку или книги. Это снимет нагрузку с таза и позвоночника.
Следующий трюк, который поможет облегчить боль в пояснице и обеспечит дополнительную поддержку – это положить подушку или свернутое полотенце под поясницу, которую обеспечивает большинство офисных стульев. А чтобы не испортить осанку и не обзавестись компьютерной шеей – поднимите повыше экран своего компьютера или ноутбук – они должны располагаться на уровне глаз, чтобы вы смотрели прямо, а не вниз. Клавиатура должна создавать параллель с руками.
Если вы выполнили все эти советы, но по-прежнему испытываете дискомфорт, Эмили рекомендует в течение дня менять место работы. Сидите за кухонным столом, на диване или за журнальным столиком – это поможет избежать мышечного дисбаланса. И последний совет – больше двигайтесь. Изоляция – не повод отказаться от спорта. Сейчас много бесплатных онлайн-тренировок, которые легко найти в соцсетях и на специальных платформах, все, что вам нужно – коврик, мотивация и немного чистой воды. И тогда боли в спине не побеспокоят вас.
Фото: depositphotos
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