Похудевший, но бодрый: Александр Буйнов показал, как выглядит после экстренной операции

Александр Буйнов «отчитался» перед поклонниками о своем состоянии после экстренной операции. У артиста случился приступ, после которого он оказался в больнице. Певец не рассказал, какого именно органа он лишился, но судя по фото, ему удалили желчный пузырь.

70-летний Буйнов показал несколько фото из больничной палаты: на снимках он выглядит похудевшим, но бодрым.