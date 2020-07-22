Похудевший, но бодрый: Александр Буйнов показал, как выглядит после экстренной операции
Фото: Starface
Александр Буйнов «отчитался» перед поклонниками о своем состоянии после экстренной операции. У артиста случился приступ, после которого он оказался в больнице. Певец не рассказал, какого именно органа он лишился, но судя по фото, ему удалили желчный пузырь.
70-летний Буйнов показал несколько фото из больничной палаты: на снимках он выглядит похудевшим, но бодрым.
«Давненько я не выходил в эфир. А был заявлен на "Славянский базар", но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку: был приступ, очень было бубо! И еще: после операции стал добрее потому что... Полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь, ТО на месте!», — с юмором рассказал Александр Буйнов о своем состоянии.
«Буй, дорогой, если ТО осталось на месте, то все остальное чепуха... Не болей!», — поддержал друга Игорь Крутой. «Саня! Выздоравливай! На следующий год обязательно будешь», — написала в комментарии Лолита Милявская. «Желаю здоровья! Скорейшего возвращения на сцену!», — пожелал другу его экс-коллега по ансамблю «Веселые ребята» Алексей Глызин.
Фото и видео: Instagram Александра Буйнова, Starface
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