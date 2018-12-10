Похудевший на 40 кг Александр Семчев борется с сахарным диабетом

49-летний Александр Семчев, известный по ролям в фильмах «Граница. Таежный роман» и «День выборов», давно стал любимцем публики. Многие поклонники забили тревогу, обратив внимание на то, как сильно изменился актер за последнее время —за несколько месяцев ему удалось похудеть на 40 килограммов.
В программе «Звезды сошлись» Александр Львович рассказал, что стало мотивацией к похудению: «Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж, и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать, Разумеется, голову почешешь в такой ситуации, ведь это заработок. Я просто сел на одни овощи и дробное питание. Так ушло 40 килограммов».
Как выяснилось, лишний вес привел к развитию у актера сахарного диабета второго типа, с которым Семчев сейчас вынужден бороться: «У меня диабет второго типа, он нажран. Не приведи Господь никому диабета и его последствий. Сейчас болезнь отступила, слава богу, сахар в крови уменьшился с 17-ти до 7-ми. Но я еще только на пути к выздоровлению».
На сегодняшний день Александр Семчев вынужден был полностью сменить свой гардероб, ведь размер его одежды изменился с 72 на 62. Актер выразил надежду, что новый облик поможет ему получать больше предложений по работе и подарит новые яркие роли. К слову, одну из последних ролей Александр сыграл в фильме Анны Матисон «Заповедник», снятом по одноименной повести Сергея Довлатова.
Стоит отметить, что сильное похудение Аллы Пугачевой также связывают с диабетом — сама певица признавалась, что израильские врачи предложили ей уникальное лекарство, которое помогло ей вылечить опасное заболевание и привело к резкой потере веса.
Текст: Наталья Емельянова
_Фото: Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya