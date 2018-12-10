Похудевший на 40 кг Александр Семчев борется с сахарным диабетом

49-летний Александр Семчев, известный по ролям в фильмах «Граница. Таежный роман» и «День выборов», давно стал любимцем публики. Многие поклонники забили тревогу, обратив внимание на то, как сильно изменился актер за последнее время —за несколько месяцев ему удалось похудеть на 40 килограммов.

В программе «Звезды сошлись» Александр Львович рассказал, что стало мотивацией к похудению: «Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж, и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать, Разумеется, голову почешешь в такой ситуации, ведь это заработок. Я просто сел на одни овощи и дробное питание. Так ушло 40 килограммов».