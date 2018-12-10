logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Похудевший на 40 кг Александр Семчев борется с сахарным диабетом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Александр Семчев

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Большой вес стал причиной развития опасного заболевания.

49-летний Александр Семчев, известный по ролям в фильмах «Граница. Таежный роман» и «День выборов», давно стал любимцем публики. Многие поклонники забили тревогу, обратив внимание на то, как сильно изменился актер за последнее время —за несколько месяцев ему удалось похудеть на 40 килограммов.

В программе «Звезды сошлись» Александр Львович рассказал, что стало мотивацией к похудению: «Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж, и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать, Разумеется, голову почешешь в такой ситуации, ведь это заработок. Я просто сел на одни овощи и дробное питание. Так ушло 40 килограммов».

Как выяснилось, лишний вес привел к развитию у актера сахарного диабета второго типа, с которым Семчев сейчас вынужден бороться: «У меня диабет второго типа, он нажран. Не приведи Господь никому диабета и его последствий. Сейчас болезнь отступила, слава богу, сахар в крови уменьшился с 17-ти до 7-ми. Но я еще только на пути к выздоровлению».

На сегодняшний день Александр Семчев вынужден был полностью сменить свой гардероб, ведь размер его одежды изменился с 72 на 62. Актер выразил надежду, что новый облик поможет ему получать больше предложений по работе и подарит новые яркие роли. К слову, одну из последних ролей Александр сыграл в фильме Анны Матисон «Заповедник», снятом по одноименной повести Сергея Довлатова.

Стоит отметить, что сильное похудение Аллы Пугачевой также связывают с диабетом — сама певица признавалась, что израильские врачи предложили ей уникальное лекарство, которое помогло ей вылечить опасное заболевание и привело к резкой потере веса.

Текст: Наталья Емельянова

_Фото: Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?