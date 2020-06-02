Покалывания в руке у девочки-подростка оказались симптомом редкой опухоли мозга
Фото: facebook
Историей сильной девочки заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. Ее мать, Ребекка, рассказала, что первые симптомы у ее дочери появились 2 года назад, и проявились в виде покалываний в левой руке. Всего за месяц они переросли в болезненные припадки, во время которых Грейс говорила, что ей кажется, что кожа горит, а кости ломаются. Она также начала страдать от ужасающих галлюцинаций и слезотечения. Ее срочно доставили в больницу на скорой, где ей был диагностирован вирусный энцефалит – воспаление головного мозга, однако из-за лечения девочке стало только хуже.
Врачи провели дополнительную диагностику и заявили родителям Грейс, что у нее кортикальная дисплазия – врожденный генетический дефект, при которому сигналы, посылаемые в мозг, не могут достичь тех участков, для которых они предназначены, и выписали ее домой с противосудорожными лекарствами, дав направление к неврологу. Ребекка сказала, что в течение недели внимательно следила за дочкой: «Я заметила, что этот «дефект» либо нарастал, либо трансформировался из-за ее постоянно меняющихся симптомов. Я понимала, что в ее мозгу происходит что-то очень серьезное». После диагностики невролог выявил, что у девочки мозг находится в режиме постоянного припадка (так называемый эпилептический очаговый статус), что само по себе очень опасно, потому решено было провести биопсию, в результате которой и была диагностирована редкая неоперабельная опухоль.
Девочке провели лучевую терапию и химиотерапию, из-за которой она потеряла половину волос, но не намерена сдаваться и хочет продолжать борьбу. Терапия дала хорошие результаты, но до победы еще далеко. «Мы должны дать шанс нашей дочери, – заявила Ребекка. – Она потрясающая и заслуживает каждого шанса, который мы можем ей дать».
Фото: facebook
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