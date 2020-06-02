Покалывания в руке у девочки-подростка оказались симптомом редкой опухоли мозга

Врачи провели дополнительную диагностику и заявили родителям Грейс, что у нее кортикальная дисплазия – врожденный генетический дефект, при которому сигналы, посылаемые в мозг, не могут достичь тех участков, для которых они предназначены, и выписали ее домой с противосудорожными лекарствами, дав направление к неврологу. Ребекка сказала, что в течение недели внимательно следила за дочкой: «Я заметила, что этот «дефект» либо нарастал, либо трансформировался из-за ее постоянно меняющихся симптомов. Я понимала, что в ее мозгу происходит что-то очень серьезное». После диагностики невролог выявил, что у девочки мозг находится в режиме постоянного припадка (так называемый эпилептический очаговый статус), что само по себе очень опасно, потому решено было провести биопсию, в результате которой и была диагностирована редкая неоперабельная опухоль.

Девочке провели лучевую терапию и химиотерапию, из-за которой она потеряла половину волос, но не намерена сдаваться и хочет продолжать борьбу. Терапия дала хорошие результаты, но до победы еще далеко. «Мы должны дать шанс нашей дочери, – заявила Ребекка. – Она потрясающая и заслуживает каждого шанса, который мы можем ей дать».

Фото: facebook

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