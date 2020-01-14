«Покалывает? Продукт работает!» Девушки получили ожоги после использования одноразовых масок
27-летняя Челси Андерс и ее 10-летняя падчерица не единственные, кто столкнулся с неприятным эффектом после использования одноразовых масок с единорогом на упаковке. Средство обещало напитать кожу витамином С, сделать ее увлажненной и светящейся, но на деле все обернулось раздражением и покраснением.
«Я уже пользовалась их масками и все было нормально, поэтому купила продукт себе и подруге на Рождество. Спустя четыре минуты после нанесения лицо стало пылать, началось раздражение», - рассказывает одна из пострадавших девушек таблоиду DailyMail
Анна Вайтцмен тут же смыла остатки маски с лица, но оно продолжало гореть еще восемь часов. Затем несколько дней покупательница не могла использовать косметику на лице - она лишь умывалась холодной водой, чтобы унять зуд. Подобные жалобы на продукт появились затем в соцсетях - женщины начали выкладывать фото после использования маски. Любопытно, что на оборотной стороне написано: «Чувствуете покалывание? Продукт работает!» То есть девушки не сразу решались смывать продукт, думая, что все в порядке.
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Дерматолог Джейсон Миллер, к которому обратились журналисты, заверил, что покалывание на лице должно было насторожить девушек, ведь одно дело, когда речь идет о химическом пилинге в кабинете у косметолога, и совсем другое - одноразовая маска в домашних условиях. Возможно, виной тому стала агрессивная молочная кислота в составе продукта.
Компания-производитель тем временем намерена отозвать партию и разобраться с произошедшим.
Фото: vostock-photo, Instagram
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