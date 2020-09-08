Подросток жаловалась на боли в животе, и врачи удалили из ее желудка гигантский ком волос

В итоге врачи диагностировали Свити синдром Рапунцель – заболевание, названное в честь немецкой сказки и представляющее собой навязчивое состояние, при котором человек глотает собственные волосы и не может остановиться. Встречается данная проблема крайне редко и в подавляющем большинстве поражает женщин: около 70% всех пациентов били девушками в возрасте до 20 лет. Доктор Саху, который прооперировал индианку, сказал, что скопление волос в ее желудке было самым большим из всех, что он видел за 40 лет работы хирургом. Сейчас Свити все еще находится в больнице, где восстанавливается, она пообещала больше не есть собственные волосы.

Британский медицинский журнал, изучавший этот случай, сообщил, что однажды съеденные волосы не перевариваются и могут накапливаться, застревая в складках желудочно-кишечного тракта. «А если пациент навязчиво продолжает поедать собственную шевелюру, образуется масса, покрытая слизью. Желудочная кислота денатурирует волос, он становится черным. Это называется трихобеозар. А когда волосяной хвост выходит за пределы желудка в тонкий кишечник, это и называется синдромом Рапунцель», – говорится в релизе.

Фото: depositphotos

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