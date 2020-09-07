Подросток заснул рядом с заряжающимся телефоном и остался с сильными ожогами

Немного придя в себя, подросток схватил стоящую возле кровати бутылку, проделал в крышке небольшую дырку и затушил тлеющие очаги возгорания. Само зарядное устройство все еще полыхало, его парень аккуратно вынул из розетки и выбросил в унитаз, а потом разбудил ничего не подозревающего отца. Колтон пояснил, что зарядное устройство не было новым, он купил его в Интернете, но не ожидал, что все закончится ожогами второй степени. Напуганный родитель отвез сына в больницу, где ему оказали необходимую помощь и назначили лечение. Теперь подросток предупреждает всех, чтобы не спали рядом с заряжающимся телефоном, так как подобное может произойти с каждым, даже если вы этого совсем не ждете.

Фото: depositphotos

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