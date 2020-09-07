Подросток заснул рядом с заряжающимся телефоном и остался с сильными ожогами
Как сообщает американское онлайн-издание LADBible, подросток поставил телефон на зарядку и положил его на подушку, чтобы утром пойти в школу с работающим гаджетом. Около половины третьего ночи он проснулся на полу собственной спальни от сильного запаха гари и жгучей боли в спине. «Я поднял глаза и увидел, что оба моих одеяла и одна из подушек. Взрыв зарядного устройства буквально вытолкнул меня с кровати, отчего я в панике проснулся», – пояснил Колтон, добавив, что спросонья не понял, что происходит, и стал хватать огонь руками.
Немного придя в себя, подросток схватил стоящую возле кровати бутылку, проделал в крышке небольшую дырку и затушил тлеющие очаги возгорания. Само зарядное устройство все еще полыхало, его парень аккуратно вынул из розетки и выбросил в унитаз, а потом разбудил ничего не подозревающего отца. Колтон пояснил, что зарядное устройство не было новым, он купил его в Интернете, но не ожидал, что все закончится ожогами второй степени. Напуганный родитель отвез сына в больницу, где ему оказали необходимую помощь и назначили лечение. Теперь подросток предупреждает всех, чтобы не спали рядом с заряжающимся телефоном, так как подобное может произойти с каждым, даже если вы этого совсем не ждете.
Фото: depositphotos
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