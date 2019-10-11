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Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса, оставившего в его теле дыру величиной с кулак

Вот уже 2 года 15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн не выходил из дома.Когда-то общительный тинейджер, сегодня он живет на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках и сутки напролет проводит в постели, так как из-за открытой раны у основания позвоночника не может даже сидеть.

Причиной плачевного состояния Чае стала волосяная или , как ее еще называют, пилонидальная, киста. Это небольшое отверстие над копчиком, встречающееся преимущественно у людей, ведущих сидячий образ жизни. Если вовремя не уделить ей должного внимания, она может инфицироваться и перейти в крайне болезненный гнойный абсцесс, что и произошло в случае с Чае.

Волосяную кисту у парня врачи обнаружили совершенно случайно, когда оперировали ноготь у него на ноге. На тот момент Чае было 13 лет.

По словам врачей, причиной пилонидальной кисты у парня стал вросший в подкожно-жировую клетчатку волос. Врачами было принято решение занять выжидательную позицию и просто наблюдать за кистой. Однако, по словам мамы Чае, у мальчика уже тогда начался абсцесс. С каждым днем ему становилось все хуже. Два раза Чае оказывался в отделении скорой помощи, ему требовалась срочная операция. Мальчика поставились на лист ожидания, но его очередь на операцию подошла только через 7 месяцев. К тому времени на месте кисты уже образовался огромный свищ.

После дренажа гноя и удаления инфицированных тканей, Чае выписали домой. Однако, спустя несколько месяцев, киста вернулась, и парню провели повторную операцию, после которой рана только увеличилась. По словам мамы Чае, рана настолько велика, что в нее легко бы поместился кулак взрослого человека.

Несмотря на все усилия родителей и медперсонала, парню требуется еще одна операция. И без того плачевное состояние Чае усугубляется еще и тем, что он с рождения страдает синдромом Элерса- Данлоса. Это группа наследственных заболеваний соединительных тканей. Из-за этого синдрома Чае требуется больше времени для заживления ран и восстановления после операций.

Фото: Vostock-photo

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