Подмосковные врачи впервые в мире удалили женщине гигантскую опухоль весом в 15 кг

Хирурги-онкологи сделали пациентке уникальную операцию, которая до этого не проводилась нигде: «Суть в том, что одномоментно выполняется циторедуктивная операция, то есть полное удаление максимального количества злокачественной опухоли (это сама по себе процедура очень сложная), и внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением. Такого сочетания в онкогинекологии еще никто в мире не делал», – сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, общий вес вырезанного новообразования составил 15 килограммов. В послеоперационный период пациентке был проведен один курс химиотерапии. Такое комплексное лечение женщина перенесла успешно и уже выписана домой для полного восстановления. Сообщается, что она чувствует себя хорошо.

Фото: depositphotos

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