Подмосковные врачи впервые в мире удалили женщине гигантскую опухоль весом в 15 кг
Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения области, основная сложность заключалась в том, что из-за своих огромных размеров опухоль, располагающаяся в брюшной полости, сместила все органы пожилой пациентки вправо. С противоположной стороны оказалась даже ее левая почка, а селезенка вдавилась в диафрагму. Выяснилось это во время диагностики, которую медики провели, когда женщину доставили в больницу. Врачи установили, что у нее липосаркома забрюшинного пространства, и ей очень повезло, что, несмотря на свои размеры, злокачественное новообразование не дало метастазов.
Хирурги-онкологи сделали пациентке уникальную операцию, которая до этого не проводилась нигде: «Суть в том, что одномоментно выполняется циторедуктивная операция, то есть полное удаление максимального количества злокачественной опухоли (это сама по себе процедура очень сложная), и внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением. Такого сочетания в онкогинекологии еще никто в мире не делал», – сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, общий вес вырезанного новообразования составил 15 килограммов. В послеоперационный период пациентке был проведен один курс химиотерапии. Такое комплексное лечение женщина перенесла успешно и уже выписана домой для полного восстановления. Сообщается, что она чувствует себя хорошо.
Фото: depositphotos
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