Под ударом ЖКТ и печень: чем опасен для здоровья вчерашний чай

Чай пригоден к употреблению в течение 15-20 минут после заваривания, потому в длительном настаивании нет смысла. Напиток отдает полезные свойства и вещества за 2-3 минуты, а затем начинается окислительный процесс, в результате которого на поверхности обнаруживается пленка. В ее состав входят белковые молекулы, магний, железо, кальций, а также кофеин, теофиллин, гуанин, относящиеся к азотистым основаниям. Во время остывания появляется благоприятная среда для зарождения микроорганизмов и грибов, а спустя 2 дня можно даже заметить пушистую растительность.

Итак, при неправильном использовании заварки можно навредить органам ЖКТ, поскольку окажется затруднен процесс всасывания питательных веществ. Также под удар попадает печень, которая обязана забрать все токсины.

Между тем в некоторых случаях возможно повторное заваривание чайного листа. Это зависит от того, к какому сорту он относится и какую обработку прошел, объяснили в RSute.ru. Например, черный чай опасно использовать больше двух раз, так как в процессе ферментации и сушки он становится более ломким, настаивается быстрее и скорее отдает все вещества. При этом зеленый, белый и желтый чай разрешается заваривать 3-4 раза подряд, а улун и пуэр — до 9-10 раз без потери полезных свойств.