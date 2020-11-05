Почти 20 000 зараженных и продление дистанционки у школьников: главное о пандемии в России

В связи с по-прежнему напряженной эпидемиологической обстановкой мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьников средних и старших классов режим дистанционного обучения до 22 ноября 2020 года. По его словам, возвращаться в школы им еще преждевременно, так как в городе вновь зафиксировано небольшое обострение ситуации. В то же время градоначальник отметил, что в целом распространение коронавируса в Москве удалось взять под контроль. Произошло это во многом благодаря тому, дети учатся дистанционно – заболеваемость среди них снизилась практически вдове, приносит свои плоды и ужесточение мер соблюдения масочного режима.

В мире число инфицированных также продолжает расти: общее число новых случаев превысило 48 миллионов. На первом месте по количеству зараженных расположились США, где выявлено почти 9,5 миллионов больных, на втором месте – Индия с 8,4 миллионами, на третьем – Бразилия. Далее следует Россия. Замыкает топ-5 Франция, где число зараженных достигло 1,6 миллиона человек.

Фото: pexels

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