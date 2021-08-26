Почки в зоне риска: как уберечь их от негативного воздействия COVID-19

По словам специалиста, коронавирус SARS-CoV-2 использует фермент АПФ2 в качестве рецептора для проникновения в клетки. «Эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения. Острое повреждение почек — один из факторов смертности при ковиде, особенно это касается пациентов с тяжелым течением болезни», — предупредила Анна Коробкина в интервью радио Sputnik.

Кроме того, человек может и вовсе даже не подозревать о болезни парного органа, поскольку люди редко обращаются к врачу вовремя. Потому почечная функция может годами угасать, и вирус как триггер вытащит это наружу, заявила врач.

«Если вам в качестве диагноза поставили ковид, сдайте общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки. В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах», — посоветовала Анна Коробкина.