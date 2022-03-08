Почему желтеют ногти — и в каких случаях это может быть опасно

Каждая девушка мечтает о крепких и ухоженных ногтях. Однако ломкость, белые пятна и желтизна на ногтевой пластине должны вызывать у вас расстройства не только по поводу внешнего вида рук, но и по поводу здоровья. По изменению цвета пластины можно рассказать о вашем физическом состоянии. Однако неприятный вид может свидетельствовать просто о влиянии внешних факторов. Пятый канал рассказал о причинах желтого цвета ногтей.

Для начала устройте генеральную уборку в своей косметичке. Вы используете достаточно качественные лаки? Если нет, то стоит найти хорошую более дорогую альтернативу, ведь желтый цвет ногтевой пластины может появиться после лака, в составе которого имеется красящий пигмент. Использование некачественных лаков токсично воздействует на печень. Также следует помнить о том, что длительное употребление лекарственных препаратов могут отражаться на цвете ногтевой пластины, вызывая неприятный желтый оттенок.