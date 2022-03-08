Почему желтеют ногти — и в каких случаях это может быть опасно
Каждая девушка мечтает о крепких и ухоженных ногтях. Однако ломкость, белые пятна и желтизна на ногтевой пластине должны вызывать у вас расстройства не только по поводу внешнего вида рук, но и по поводу здоровья. По изменению цвета пластины можно рассказать о вашем физическом состоянии. Однако неприятный вид может свидетельствовать просто о влиянии внешних факторов. Пятый канал рассказал о причинах желтого цвета ногтей.
Для начала устройте генеральную уборку в своей косметичке. Вы используете достаточно качественные лаки? Если нет, то стоит найти хорошую более дорогую альтернативу, ведь желтый цвет ногтевой пластины может появиться после лака, в составе которого имеется красящий пигмент. Использование некачественных лаков токсично воздействует на печень. Также следует помнить о том, что длительное употребление лекарственных препаратов могут отражаться на цвете ногтевой пластины, вызывая неприятный желтый оттенок.
Курение — одна из самых распространенных причин желтого оттенка ногтевой пластины. Плохая привычка вызывает внешнее изменение ногтей на одной руке: обычно большого, среднего и указательного пальцев. Также обратите внимание на кожу вокруг кутикулы — это место тоже должно пожелтеть. Чрезмерное употребление кофе может негативно отразиться на виде ногтей. Во всеми любимом напитке находится пигмент, который способен окрасить кожу, ногтевую пластину, зубы.
Надеваете ли вы перчатки, когда используете моющие средства? На это также стоит обращать внимание. Химический состав этих средств очень плохо влияет на здоровье рук.
Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru